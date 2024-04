Sicherheitsmonitor von EVIZ für Heimsicherheitssysteme

Flexible Anwendung: SD7 einfach an einem zentralen Ort im Haus platzieren – an der Wand oder auf dem Schreibtisch oder wie ein Tablet herumtragen

EZVIZ bietet mit dem SD7 einen kompakten, tragbaren 7-Zoll-Monitor, um die Sicherheit im eigenen zu Hause einfach und effizient zu verwalten. Auf dem Display lassen sich die verschiedenen Geräte im EZVIZ-Heimnetzwerk bequem über die EZVIZ-App steuern.

So ist es beispielsweise möglich, den SD7 mit der Video-Türsprechanlage zu verbinden. Klingelt es, reicht ein Blick auf den Bildschirm, um zu sehen, wer dort steht. Durch ein Antippen des Touch-Screens kann die Tür von überall im Haus geöffnet werden.

Schaltzentrale für ein sicheres Zuhause

Der tragbare Monitor kann per WLAN in das Heimnetzwerk eingebunden und flexibel im Haus positioniert oder wie ein Tablet herumgetragen werden. Die integrierte IPS-Technologie sorgt für detailreiche Bilder und einen großen Betrachtungswinkel. Ein 4.600 mAh Akku gewährleistet langanhaltende Leistung. Die Live-Ansicht und Wiedergabe lassen eine Echtzeitüberwachung zu. Die Zwei-Wege-Gesprächsfunktion ermöglicht zudem eine problemlose Kommunikation.

Über die intuitive Bedienoberfläche des SD7 können Personen auch mit wenig Technik-Erfahrung den Sicherheitsmonitor schnell und einfach einrichten. Last but not least besticht der SD7 durch sein raffiniertes, minimalistisches Design in glänzendem Schwarz und verleiht jedem zu Hause einen modernen Stil.

Die EZVIZ HP7 ist ab einem Preis von 147.99 Euro verfügbar.

