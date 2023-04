LG erweitert Auswahl an Cloud-Gaming Diensten

NVIDIA GeForce NOW in 4K und „Boosteroid“ sind ab sofort weltweit auf LG-Fernsehern verfügbar.

LG Electronics (LG) erweitert das Cloud-Gaming-Erlebnis auf seinen 2023er Fernsehern: In mehr als 80 Ländern kann NVIDIA GeForce NOW (GFN) nun auch in 4K-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) gestreamt werden. Darüber hinaus wird in mehr als 60 Ländern der beliebte Cloud-Gaming-Dienst Boosteroid eingeführt. Nach der Integration von Blacknut und Utomik im Jahr 2022 erweitern diese überzeugenden Optionen erneut das Angebot an Cloud-Gaming-Diensten für Besitzer von LG TVs.

Mit der Game Quick Card auf webOS 23 haben Gamer nun direkt vom Startbildschirm ihres LG Fernsehers aus Zugang zu Diensten wie GeForce NOW, Utomik, Blacknut, dem neu eingeführten Boosteroid sowie Twitch und YouTube1. Auf den preisgekrönten OLED-Fernsehern von LG genießen Gamer ein herausragendes Spielerlebnis und flüssiges Gameplay dank Unterstützung aller marktführenden VRR-Technologien, einer Pixelreaktionszeit von 0,1 Millisekunden (Grau-zu-Grau) sowie einem geringen Input Lag. Mit dem Game Optimizer, einer Vielzahl von Anpassungsfunktionen und genrespezifischen Bildeinstellungen bieten die Premium-Fernseher ein noch individuelleres Spielerlebnis.

Cloud-Gaming-Dienst Buusteroid, Blaclnut und Utomik jetzt auf LG-OLD-TVs verfügbar.

Besitzer von LG-Fernsehern des Modelljahres 20232 können GeForce NOW nun in 4K-Auflösung mit 60 fps genießen – und das ganz ohne zusätzliche Downloads, Installationen oder teure Gaming-Hardware wie Spielkonsole oder Gaming-PC. Lediglich ein Bluetooth-Controller oder Maus und Tastatur werden benötigt – ganz nach Vorliebe.

GeForce NOW ist bereits in Full-HD-Qualität (1.920 x 1.080 Pixel) mit 60fps auf LG TVs der Modelljahre 2020 bis 2022 mit webOS-Versionen 5.0 oder höher verfügbar. Aber nun können Gamer AAA-Titel wie Cyberpunk 2077, No Man’s Sky, Warhammer 40.000: Darktide und viele mehr auch in atemberaubender 4K-Auflösung auf den 2023er Premium-Fernsehern von LG genießen.

Die Unterstützung von 4K-Gaming auf GeForce NOW wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für ausgewählte LG TVs des Modelljahres 2022 mit webOS 22 verfügbar werden.

NVIDIA GeForce NOW ist insbesondere für PC-Gamer interessant, da dieser Cloud-Gaming-Dienst auf verschiedene Gaming-Platformen wie Steam zugreifen und bereits gekaufte und lizenzierte Spiele nutzt – es fallen für den Nutzer also keine doppelten Kosten an.

LG hält aber noch eine weitere spannende Ergänzung bereit: Boosteroid, der größte unabhängige Cloud-Gaming-Anbieter mit vier Millionen Nutzern weltweit, ist jetzt auf LG-Fernsehern nur einen Klick entfernt. In Europa, Nordamerika und Teilen von Lateinamerika haben Besitzer von LG Smart TVs aus den Modelljahren 2021 bis 2023 (webOS 6.0 und höher) mit dem Login ins Boosteroid-Konto automatisch Zugang zu Hunderten von Top-PC-Videospielen. Dazu gehören einige der weltweit beliebtesten AAA-Titel – ganz ohne Konsole oder Set-Top-Box. Mit 18 Serverstandorten weltweit bietet der Service zuverlässig einen reibungslosen Spielkomfort und stundenlangen, interaktiven Gaming-Spaß.

LG wird auch weiterhin eng mit den führenden Unternehmen der Gaming-Branche zusammenarbeiten, um die beste Auswahl für unterschiedliche Vorlieben und Interessen zu bieten und die Spielfunktionen auf dem Premium-Geräten immer weiter zu verbessern. Bereits in diesem Jahr können sich LG TV-Besitzer auf noch mehr Cloud-Gaming-Dienste freuen, darunter Luna, den Gaming-Dienst von Amazon.

LG: Der beste Fernseher wird noch besser