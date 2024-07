Samsung Galaxy Z Fold6 und Z Flip6 mit AI-Funktio

Samsung Electronics präsentiert die neuen Modelle Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6 sowie die Galaxy Buds3 und Galaxy Buds3 Pro.

Anfang des Jahres läutete Samsung mit der Einführung von Galaxy AI das Zeitalter mobiler AI ein. Mit der neuen Galaxy Z-Serie schlägt Samsung nun ein weiteres Kapitel für Foldables mit adaptierten Galaxy AI-Funktionen und hoher Konnektivität innerhalb des Galaxy Ecosystem auf.

Dank ihres vielseitigen und flexiblen Formfaktors sind die Geräte außerdem praktische Begleiter für unterwegs. Egal ob am großen Hauptdisplay des Samsung Galaxy Z Fold6, am Frontdisplay des Samsung Galaxy Z Flip6 oder im ikonischen FlexModus – die Nutzer des Samsung Galaxy Z Fold6 und des Samsung Galaxy Z Flip6 haben mit ihrem Smartphone jetzt noch mehr AI-gestützte Funktionen in der Tasche. Samsung hat im Bereich der Foldables bereits viele Weiterentwicklungen vorgestellt. Mithilfe von Galaxy AI-Funktionen bieten die Geräte nun noch mehr Möglichkeiten, zu kommunizieren und produktiv und kreativ zu sein.

„Samsung blickt auf eine lange Geschichte technologischer Neu- und Weiterentwicklungen zurück und gehört damit heute zu den führenden Anbietern im Mobilgerätesegment. Wir haben das erste faltbare Smartphone entwickelt und AI-Funktionen auf Mobilgeräte gebracht – jetzt freuen wir uns darauf, die beiden Technologien zusammenzuführen und den Nutzern auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten an die Hand zu geben”, sagt TM Roh, President und Head of Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics. „Unsere Foldables sind schon immer darauf ausgerichtet gewesen, ein beeindruckendes Nutzungserlebnis zu bieten, das nun durch die Leistungsfähigkeit der Galaxy AI-Funktionen, ergänzt wird.“

Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Foldables ist die Samsung Galaxy Z-Serie so schlank und leicht wie nie zuvor und damit für den Einsatz unterwegs besonders gut geeignet. Das neue Samsung Galaxy Z Fold6 kommt mit symmetrischem Design, geraden Kanten und einem ästhetisch schlanken Finish. Das neue Seitenverhältnis des Samsung Galaxy Z Fold6-Displays ermöglicht ein noch natürlicheres Seherlebnis. Neben Verbesserungen im Design ist die neue Samsung Galaxy Z-Serie für eine hohe Haltbarkeit konzipiert. Eine verstärkte Faltkante unterstützt die Scharnier-Konstruktion, sodass das Smartphone äußere Einflüsse besser verträgt3. Verbesserte Beschichtungen auf dem Hauptdisplay verbessern die innere Falz und sorgen gleichzeitig für mehr Festigkeit. Für die neueste Samsung Galaxy Z-Serie wurde zudem Armor Aluminium und Corning Gorilla Glass Victus 25 verwendet. Die Smartphones der Samsung Galaxy Z-Serie sind damit robuster als ihre Vorgänger.

Die Samsung Galaxy Z-Serie ist nicht nur zuverlässig, sondern auch leistungsstark. Sowohl das Samsung Galaxy Z Fold6 als auch das Samsung Galaxy Z Flip6 sind mit dem Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ausgestattet, dem performanten Mobilprozessor, der hohe CPU-, GPU- und NPU-Leistung vereint. Der Prozessor ist für die AI-Verarbeitung optimiert und passt die Gesamtleistung von Gerät und Grafik an. Nachdem bereits in der Vorgängergeneration eine Vapor Chamber verbaut war, kühlt die neue, größere Variante im Samsung Galaxy Z Fold6 nun noch effizienter und auch im Samsung Galaxy Z Flip6 sorgt erstmals eine Vapor Chamber für Kühlung.

Samsung Galaxy Z Fold6: AI-gestützte Produktivität auf großem Display

Das Samsung Galaxy Z Fold6 bietet eine Reihe AI-gestützter Funktionen und Tools, um den großen Bildschirm optimal zu nutzen und die Produktivität steigern zu können.

Notizen-Assistent übersetzt einfach und unkompliziert in Samsung Notes Besprechungsnotizen, fasst diese zusammen und formatiert sie automatisch. Außerdem verschriftlicht die neue Transkriptionsfunktion Sprachaufnahmen direkt in Samsung Notes und fasst sie zusammen. Texte in PDF-Dateien übersetzt sie und zeigt die Übersetzung an, wenn die Datei per PDF- Übersetzung in Notes geöffnet wird, dabei werden sogar Texte in Bildern und Grafiken übersetzt. Die neue Verfasser Funktion der Samsung Tastatur generiert basierend auf einfachen Schlüsselwörtern Textvorschläge für E-Mails und unterstützte Social-Media-Apps. Besonders nützlich für den nächsten Social Media Post: Der Verfasser generiert auf Basis von Schlagworten Textvorschläge, die den Schreibstil früherer Beiträge imitieren, indem er bisherige Beiträge des Users analysiert. Auch der S Pen erhält in Kombination mit Galaxy AI auf dem Display das Samsung Galaxy Z Fold6 einen erweiterten Funktionsumfang: Die neue Skizze zu Bild-Funktion kreiert spielerisch Kunstwerke, indem sie aus Skizzen oder Zeichnungen Bildvorschläge macht, wenn diese auf Fotos in der Galerie oder in der Notes App gemacht werden.

Dank der langjährigen Partnerschaft von Samsung und Google können Nutzer des Samsung Galaxy Z Fold6 auf moderne Weise arbeiten, spielen und sich informieren. Die neueste Google Gemini App ist vollständig in die neue Samsung Galaxy Z-Serie integriert, sodass Nutzer ihren persönlichen AI-Assistenten immer griffbereit auf dem Smartphone haben. Einfach über den Bildschirm wischen oder „Hey Google“ sagen und schon ist das Gemini-Overlay aktiviert und hilft beim Schreiben, Lernen oder Planen. Gemini ist in einige Google-Apps bereits integriert, sodass Nutzer beispielsweise mit der Unterstützung von AI eine Reiseroute planen können. Flug- und Hotelbuchungsinformationen abrufen und mithilfe von Google Maps berühmte Sehenswürdigkeiten und die beste Route dorthin finden, ist nun kein Problem mehr. Unterwegs auf YouTube kann AI ebenfalls nützlich sein: Auf dem großen Bildschirm des Samsung Galaxy Z Fold6 schauen Nutzer sich ein K-Pop Video an und können via geteilter Bildschirmansicht auf die Google-Funktionen zugreifen, um Fragen zu beantworten: Wer sind eigentlich die Künstler im Video? Einfach lange auf die Home-Taste drücken, auf dem Display die Person einkreisen, markieren oder antippen und Circle to Search mit Google liefert sofort Suchergebnisse.

Mithilfe von Galaxy AI wurde außerdem die barrierefreie Kommunikation auf dem Samsung Galaxy Z Fold6 verbessert. Der Dolmetscher nutzt den Dual-Screen optimal aus: Im neuen Gesprächsmodus zeigen Haupt- und Frontdisplay beiden Gesprächspartnern die für sie relevante Übersetzung an, um so möglichst flüssig kommunizieren zu können. Auch Übersetzungen in eine Richtung sind möglich, sodass Nutzer einfach Vorträgen oder Präsentationen in einer anderen Sprache folgen können. Live-Übersetzung übersetzt Telefongespräche wie in Echtzeit, und zwar nicht nur Gespräche, die über die Samsung-eigene Telefon-App laufen, sondern jetzt auch über viele Apps von Drittanbietern.

Aufnehmen, bearbeiten, anzeigen – die AI-gestützte ProVisual Engine des Samsung Galaxy Z Fold6 macht kreativ sein noch einfacher. Mit dem Foto-Assistent erstellen Nutzer auf dem großen Display ganz einfach professionelle Inhalte. Portrait-Studio hält für den kreativen Extrakick viele verschiedene Portraitstile wie Cartoon oder Aquarell bereit. Instant SlowMo spielt das Video in Zeitlupe ab, indem um zusätzliche Bilder ergänzt wird. So läuft das Video auch in langsamem Tempo flüssig weiter. Auch die Videos zu speichern oder direkt mit Freunden und Familie zu teilen ist möglich.

Das Galaxy Z Fold6 bietet dank der im Vergleich zum Vorgängermodell 1,6-mal größeren Vapor Chamber und dem leistungsstarken Chipsatz ein längeres Spielerlebnis bei höherer Leistung. Lebensnahe Grafiken werden von Raytracing unterstützt und auf einem 19,32 cm / 7,6-Zoll-Bildschirm wie zum Leben erweckt, der ein helleres Display mit Spitzenwerten von bis zu 2.600 Nit bietet, um intensives Gaming-Erlebnis zu ermöglichen.

Samsung Galaxy Z Flip6: einzigartige Erlebnisse für alle Nutzer

Das Samsung Galaxy Z Flip6 ist nicht nur gut geeignet für Unterwegs, es bietet außerdem Funktionen, mit denen es sich an Nutzer anpassen und sie in ihrer Kreativität unterstützen kann, egal wo sie sich gerade befinden.

Das 8,61 cm / 3,4-Zoll-Super-AMOLED-Frontdisplay ist weiter angepasst und ermöglicht AI-gestützte Funktionen, ohne dass Nutzer ihr Smartphone öffnen müssen. Und um auch unterwegs schnell auf SMS zu antworten, bietet das Gerät Antwort-Vorschläge, die auf vergangenen Nachrichten beruhen und maßgeschneidert zu erhaltenen Nachrichten passen. Mit Galaxy AI holen Nutzer das Maximum aus ihrem Foldable im Taschenformat heraus, denn viele praktische Galaxy AI-Funktionen sind auch im Frontdisplay verfügbar. Es bietet Zugriff auf Updates und zeigt Benachrichtigungen von Samsung Health. Außerdem können Nutzer über das Musik-Widget den Musiktitel auswählen, den sie als nächstes hören möchten. Das Frontdisplay zeigt mehr Widgets als je zuvor an und auch das Abrufen von Informationen aus mehreren Widgets gleichzeitig ist nun möglich.

Das Samsung Galaxy Z Flip6 wäre kein Flip ohne die vielen Möglichkeiten, das Smartphone individuell an die Wünsche der Nutzer anzupassen. Dank AI-gesteuertem Fotoumgebungshintergrund ändert sich das Hintergrundbild des Smartphones in Echtzeit, je nachdem wie spät es ist und wie das Wetter gerade ist. Auch ein einheitliches Erscheinungsbild lässt sich über die vorgeschlagenen Bildschirmlayoutoptionen erstellen. Im Modus Galerie Wallpaper analysiert die Funktion das Hintergrundbild und ändert ggf. die Position der Uhr und die Rahmenfarbe, sodass das Hintergrundbild immer gut zu sehen ist.

Und die Kreativität geht noch über das Frontdisplay hinaus: Mit FlexCam haben Nutzer neue kreative Möglichkeiten Videos zu drehen und zu fotografieren. Der neue Auto-Zoom findet automatisch den besten Bildausschnitt für eine Aufnahme. Er erkennt das Motiv und zoomt vor der Aufnahme rein bzw. raus. Lieber die Freunde in den Fokus setzen oder die atemberaubende Kulisse? Diese Frage stellt sich jetzt nicht mehr.

Neue 50-Megapixel-Weitwinkel- und 12-Megapixel-Ultraweitwinkel-Sensoren sorgen für klare und scharfe Details in Bildern. Der neue 50-Megapixel-Sensor unterstützt einen 2-fachen optischen Qualitäts-Zoom für rauschfreie Fotos, AI-gestützt sind Aufnahmen mit bis zu 10-fachem Zoom möglich. Nightography in Kombination mit Video-HDR zaubert Videos in faszinierender Qualität – auch bei schwacher Beleuchtung. Und es geht noch weiter: Der Nachtmodus ist jetzt in der Instagram-Story-App verfügbar. Nutzer nehmen damit auch nachts tolle Fotos auf und können diese direkt in ihrer Story posten.

Viele kreative neue Funktionen und Möglichkeiten, das Smartphone individuell anzupassen. Aber wie steht es um die Akkulaufzeit? Keine Sorge: Der größere 4.000 mAh Akku beim Samsung Galaxy Z Flip6 und 4.400 mAh Akku beim Samsung Galaxy Z Fold6 sowie weitere Hard- und Softwareanpassungen sorgen dafür, dass sich die Nutzungsdauer sogar noch erhöht.

Vertrauenswürdige Sicherheit, die sich steuern lässt

Das Samsung Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6 sind durch Samsung Knox gesichert, die Sicherheitsplattform von Samsung. Sie wehrt Cyberangriffe zuverlässig ab, schützt kritische Informationen und beugt Schwachstellen durch Ende-zu-Ende verschlüsselte Hardware, Bedrohungserkennung in Echtzeit und kooperativen Schutz vor. Im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz möchte Samsung Nutzer mehr Kontrolle über ihre Geräteeinstellungen geben. Daher bestimmen diese über die Galaxy AI-Einstellungen selbst, inwieweit ihre Daten verwendet werden, um Galaxy AI zu trainieren. Als zusätzliche Ebene setzt der erweiterte Datenschutz auf eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wenn die User ihre Daten in der Samsung Cloud speichern, das Gerät synchronisieren oder wiederherstellen. Die neue Samsung Galaxy Z-Serie wird außerdem von vielen Sicherheits- und Datenschutzfunktionen von Samsung unterstützt, darunter Knox Vault, Sicherheit und Datenschutz-Dashboard, der automatischen Sperre, Passwörter, Sicheres WLAN, Quick Share und Wartungsmodus.

Auf dem Weg in eine ressourcenschonendere Zukunft

Die neueste Samsung Galaxy Z-Serie unterstreicht das Engagement von Samsung, mit weniger mehr für die Menschen und den Planeten zu tun, indem sie die Art und Weise, wie mobile Technologie konzipiert und verpackt wird, neu definiert. Samsung setzt mit dem Galaxy Z Fold6 und Galaxy Flip6 die Verwendung von recycelten Materialien fort, indem es zum ersten Mal recyceltes Gold und Kupfer verwendet.

Anfang dieses Jahres führte Samsung recycelte Mineralien wie Kobalt und Seltene Erden in der Galaxy S24-Serie ein, die nun auch in Komponenten des Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6 zu finden sind, ebenso wie recycelte Kunststoffe, Aluminium und Glas. Das Samsung Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6 werden außerdem in einer Verpackung aus 100 % recyceltem Papier geliefert und bieten sieben Generationen von Betriebssystem-Upgrades und sieben Jahre Sicherheitsupdates.

Galaxy Buds3-Serie erweitert mit Galaxy AI das vernetzte Erlebnis

Die Galaxy Buds3-Serie bietet, unterstützt durch Galaxy AI, ein beeindruckendes Kommunikationserlebnis. Besuchen Studierende beispielsweise eine Vorlesung in einer Fremdsprache, können sie im Zuhörmodus des Samsung Galaxy Z Fold6 oder Galaxy Z Flip6 den Dolmetscher einschalten und über ihre Ohrhörer der Galaxy Buds3-Serie direkt die Übersetzung hören. Funktionen wie das Abspielen oder Pausieren von Musik lassen sich per Sprachsteuerung bedienen.

Die Mikrofone der Samsung Galaxy Buds3-Serie analysieren Ton und Umgebungsgeräusche in Echtzeit und verbessern nochmals die Klangqualität und die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) mit Adaptive EQ. Beim Musikhören erfassen und identifizieren die Samsung Galaxy Buds3 Pro kontinuierlich Umgebungsgeräusche und passen dank Adaptiver Geräuschkontrolle, Sirenen-Modus und Stimmerkennung Geräusch- und Klangpegel automatisch an.

Entwickelt auf Basis vielfältiger statistischer Daten verfügt die Samsung Galaxy Buds3-Serie über eine komfortable Passform in ikonischem Design. Mit der dynamischen Beleuchtung sind die eleganten und modernen Galaxy Buds3 Pro die perfekte Wahl auch für Lifestyle-bewusste Konsumenten. Die neue Generation lässt sich zudem über Streichen und Drücken intuitiv steuern. Die Samsung Galaxy Buds3 und Galaxy Buds3 Pro sind auf verschiedene Situationen spezialisiert: Die Samsung Galaxy Buds3 Pro als Canal Type-Ohrhörer bescheren Nutzern ein besonders immersives Sounderlebnis, während die Galaxy Buds3 sich als Open Type in verschiedenen Situationen und über einen längeren Zeitraum profilieren.

Für ein faszinierendes Klangerlebnis sind die Samsung Galaxy Buds3 Pro mit moderner Hardware ausgestattet. Darunter befinden sich 2-Wege-Lautsprecher mit Planar-Hochtöner für eine präzise Klangwiedergabe im Hochtonbereich und zwei Verstärker für ein klares Klangerlebnis für unterwegs. Und dank Ultra High Quality Audio, das eine doppelte Abtastrate mit SSC (Samsung Seamless Codec) unterstützt, hören Nutzer jetzt jede hochauflösende Audioquelle wie ursprünglich gedacht und genießen einen hochwertigen Klang. Diese Soundqualität gilt auch für Telefongespräche. Per Machine Learning vortrainiert ist die Samsung Galaxy Buds3-Serie in der Lage, eine Stimme in verschiedenen Geräuschumgebungen originalgetreu zu reproduzieren. Mit der Funktion Super-Breitband-Anrufe führen Nutzer natürlich klingende Gespräche, vergleichbar mit der Qualität eines Gesprächs per Smartphone.

Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 und die Galaxy Buds3-Serie sind ab sofort vorbestellbar werden und ab dem 24. Juli 2024 erhältlich.

Das Samsung Galaxy Z Fold6 ist in den Farben Silver Shadow, Pink und Navy erhältlich, während das Galaxy Z Flip6 auch in den Farben Silver Shadow, Yellow, Blue und Mint verfügbar ist. Online auf Samsung.com sind zudem exklusive Farben der Galaxy Z-Serie wie Crafted Black, White und Peach für das Samsung Galaxy Z Flip6 verfügbar.

Für das Samsung Galaxy Z Flip6 liegen die UVP bei 1.199 € (256 GB Speicher) und 1.319 € (512 GB). Das Samsung Galaxy Z Fold6 ist zu den UVP von 1.999 € (256 GB), 2.119 € (512 GB) und 2.359 € (1 TB) erhältlich.

Wer ein Samsung Galaxy Z Fold6 oder ein Galaxy Z Flip6 vorbestellt, erhält eine Tauschprämie von bis zu 150 € sowie einen Altgerätewert von bis zu 720 € bei Eintausch eines Smartphones als Vorabzug im Warenkorb. Außerdem erhalten Käufer ein Jahr lang kostenlos Samsung Care+ oder einen Clear Case als Gratiszugabe. Bei der Vorbestellung über die Samsung Shop App gibt es zusätzlich 10 % Shop App Rabatt.

Die neue Galaxy Buds3-Serie ist in den Farben Silver und White erhältlich. Die Samsung Galaxy Buds3 gibt es zu einer UVP von 179 €. Die UVP der Galaxy Buds3 Pro liegt bei 249 €.

Beim Vorbestellen der Samsung Galaxy Buds3 Pro oder Galaxy Buds3 erhalten Käufer bis zu 50 € Trade-Up Bonus bei Eintausch eines Altgerätes als Vorabzug im Warenkorb. Über die Samsung Shop App können sie außerdem 10 % Shop App Rabatt sichern.

www.samsung.de