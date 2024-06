Samsung bringt Galaxy Book4 Edge mit Copilot+ auf den Markt

Ab sofort ist das neue Samsung Galaxy Book4 Edge in Deutschland verfügbar.

Mit AI-unterstützter Rechenleistung und hybrider AI-Integration leitet das Galaxy Book4 Edge die Ära der AI-Notebooks bei Samsung ein und eröffnet Nutzern somit neue Möglichkeiten auf ihrem Notebook zu arbeiten, spielen und kreieren.

Das Samsung Galaxy Book4 Edge – ein Copilot+ Notebook – wird vom Snapdragon X Elite-Prozessor angetrieben und verfügt über eine 45 TOPS Neural Processing Units (NPU)2 für eine hohe Rechenleistung. Das AI-Notebook ermöglicht mit der Link zu Windows-Funktion Zugriff auf die beliebten Galaxy AI-Funktionen nun auch auf einem größeren Bildschirm. Außerdem können Nutzer alltägliche Aktionen wie das Versenden von Nachrichten auf ihrem Smartphone nun über Copilot-Sprachsteuerung von ihrem Samsung Galaxy Book4 Edge aus steuern.

Das Galaxy Book4 Edge nutzt Cloud-basierte sowie geräteinterne AI und ermöglicht Nutzern so auch offline den Zugriff auf zahlreiche AI-Funktionen. So muss sich niemand Sorgen um seine Datensicherheit machen. Viele weitere Möglichkeiten bietet das Galaxy Book4 Edge in den Bereichen Produktivität und Kreativität: Cocreator generiert und entwickelt digitale Kunstwerke aus Texteingaben nahezu in Echtzeit, Live Captions lässt Sprachbarrieren bei Videotelefonaten überwinden und Recall (bald verfügbar) ermöglicht es, Inhalte, die Nutzer schon einmal gesehen haben, schneller wiederzufinden.

Mit 14-Zoll- oder 16-Zoll-Dynamic-AMOLED-2X-Display und Vision Booster8 für ein beeindruckendes Seherlebnis ist das Samsung Galaxy Book4 Edge optimal für unterwegs geeignet. Zusätzlich zum dünnen und leichten Design ermöglicht es bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit für die Videowiedergabe und superschnelles Aufladen.

Das Galaxy Book4 Edge ist Sapphire Blue erhältlich. Das Samsung Galaxy Book4 Edge mit 16 Zoll Bildschirmdiagonale wird zum Preis von 1.799 € (512 GB Speicher) bzw. 2.099 € (1 TB Speicher) angeboten. Das Modell mit 14 Zoll und 512 GB Speicher liegt bei 1.699 €.

www.samsung.de