Garmin Black Panther Special Edition

Garmin SmartWatch vívofit jr. für kleine Superheldinnen und -helden.

Mit der vívofit jr. 3 Black Panther Special Edition stellt Garmin eine weitere Variante des beliebten Aktivitätstrackers für Kinder vor, mit dem sie ihre Aktivitäten aufzeichnen, an freundschaftlichen Wettbewerben teilnehmen und Abenteuer in der Marvel Avengers-App erleben können. Das neue Black Panther Design ergänzt die Palette an Avengers-Charakteren der vívofit jr.-Serie und lässt die Kinder in die Welt des mächtigen Königs T’Challa und sein afrikanisches Königreich Wakanda eintauchen. Der robuste und wasserdichte Aktivitätstracker passt auch an die kleinsten Handgelenke und kommt mit einem farbenfrohen Display. Er ist für die ganztägige Nutzung konzipiert und hat eine Laufzeit von bis zu einem Jahr – die Batterie kann schnell und einfach ausgewechselt werden.

Wie geschaffen für Abenteuer

Die vívofit jr. 3 Black Panther Special Edition verfügt über alle Funktionen, die Eltern und Kinder von der Serie kennen und lieben gelernt haben. Dabei erfasst sie zuverlässig Schritte, den Schlaf und die täglichen Aktivitätsminuten und schafft so Motivation und die Grundlage für ein aktives und gesundes Leben. Durch das Erreichen täglicher Aktivitätsziele, können die Youngsters neue Abenteuer, Spiele oder virtuelle Sammelobjekte in der Garmin Jr. App freischalten und so die aufregendsten Black Panther Momente an der Seite ihrer Lieblingscharaktere von Marvel Avengers erleben. Die Toe-to-Toe Schritte-Challenge spornt außerdem zum freundschaftlichen Kräftemessen mit der gesamten Familie oder Freundinnen und Freunden an. Und auch im Notfall ist auf die vívofit jr. 3 Black Panther Special Edition Verlass: Das ICE-Widget (In Case of Emergency) ermöglicht Kindern den schnellen Zugriff auf hinterlegte Notfallkontaktinformationen.

Nicht nur für Kinder

Auch Eltern bietet die vívofit jr. 3 in Verbindung mit der Garmin Jr. App wertvolle Unterstützung. Sie können die Aktivität und den Schlaf des Kindes einsehen und im Blick behalten. Über die App lassen sich außerdem Aufgaben zuweisen oder Alarme planen, die dann als Symbole auf dem Display angezeigt werden – auch verständlich für Kinder, die nicht lesen können. Über die Aufgaben lernen Kinder frühzeitig Verantwortung zu übernehmen, denn für die Erledigung erhalten sie virtuelle Münzen, die sie dann gegen vereinbarte Belohnungen einlösen können. Über den „Kindermodus“ können Eltern ihren Sprösslingen eingeschränkten Zugriff auf die Garmin Jr. App gewähren, sodass sie ihre Aufgaben und Missionen eigenständig überwachen können.

UVP 89,99 Euro, sofort verfügbar