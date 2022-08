Canon geht mit mobilem Showroom auf Tour

Nach 2021 geht Canon jetzt zum zweiten Mal auf Deutschlandtournee

Um Kunden und Partnerunternehmen vor Ort Lösungen für das digitale Büro und damit den Weg in die moderne Arbeitswelt zu zeigen geht Canon auf Showtoor. Denn das neue hybride Arbeiten ist gekommen, um zu bleiben. Viele Unternehmer:innen sind sich deshalb zwar der Notwendigkeit zur Digitalisierung bewusst, wünschen sich aber Unterstützung bei der Umsetzung.

Ab dem 13. September ist Canon erneut mit einem imposanten mobilen Showroom unter dem Motto „MAKE IT ON TOUR“ unterwegs. Über Münster, Köln, Berlin, und Dresden geht die Reise, weiter über Leipzig, Koblenz, Frankfurt, und Stuttgart. Es folgen München, Nürnberg, und Wolfsburg, und im Oktober geht es über Hannover und Bremen abschließend nach Hamburg, wo auch zeitgleich die Imaging-Messe Photopia stattfindet. Interessent:innen können sich unter dem folgenden Link für einen Besuch registrieren: www.canon.de/makeitontour. Canon zeigt das komplette Paket der Bürolösungen, die das Arbeiten produktiv, kollaborativ, nachhaltig und sicher machen: imageRUNNER, imageFORMULA, imagePRESS, imagePROGRAF, Therefore, uniFLOW, MAXIFY,

i-SENSYS. Neu an Bord: der Canon DigiCHECK. Das Online-Tool dient der Ermittlung des Digitalisierungsgrads eines Unternehmens und der daraus abgeleiteten Handlungsempfehlung für die nächsten Schritte. So wird der Prozess auf den Weg gebracht, der manchen Unternehmern noch Kopfzerbrechen bereitet. Abhängig von der Komplexität eines Geschäftsmodells kann es viele parallellaufende Stränge in der Prozesskette geben, die bei der Digitalisierung herausfordernd sein können.