Asus Zenfone 9 mit Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Plattform

ASUS präsentiert das Zenfone 9 in neuem Farb-Design, einem kompakten 5,9-Zoll-AMOLED Display mit 120 Hz und mit starker Performance dank eines 4300-mAh-Akkus und der neuesten Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Plattform.

Das Design der neuesten Zenfone-Generation wurde vollständig überarbeitet und bietet nicht nur die Auswahl zwischen vier modernen Farben, sondern auch eine griffigere Textur auf der Rückseite des Geräts und die IP68-Zertifizierung. Für eine gestochen scharfe Bildqualität sorgt ein verbessertes Dual-Kamera-System mit einer 50 MP Sony IMX 766-Hauptkamera, die mit einem neuen 6-Achsen-Hybrid-Gimbal Stabilisator, der neuesten elektronischen Bildstabilisierung (EIS) und einer ultraschnellen Autofokus-Technologie ausgestattet ist. Zusätzlich gibt es eine 12-MP-IMX-363-Ultraweitwinkelkamera und eine 12-MP-IMX-663-Frontkamera mit Autofokus für eine hervorragende Bildauflösung bei Selfies und Videoanrufen.

Maximale Leistung trotz kompakter Größe

Das 5,9 Zoll große Zenfone 9 ist unglaublich handlich und leistungsstark. Es wird von der neuesten Flaggschiff-Mobile Platform Snapdragon 8+ Gen 1 angetrieben und verfügt über Speicherkapazitäten von bis zu 16 GB LPDDR5 RAM und bis zu 256 GB UFS 3.1 ROM, die den Nutzern eine reibungslose und sekundenschnelle Reaktion bei der Bedienung ermöglichen.

Dank des völlig neu gestalteten Kühlsystems ist der Performance des Zenfone 9 keine Grenzen gesetzt. Anstelle von Heatpipes kommen nun eine Hightech-Dampfkammer und ein fortschrittlicher Wärmeverteiler zum Einsatz, der Kupfer, Graphitplatten und Wärmeleitpaste verwendet.

Mit seinem verbesserten 4300-mAh-Akku und den energieeffizienten Komponenten hält das Zenfone 9 auch einer intensiveren Nutzungsdauer stand. Wenn der Akku doch mal leer ist, lässt er sich mit dem leistungsstarken 30-Watt-HyperCharge-Adapter und der Schnellladetechnologie in kürzester Zeit wieder aufladen. Der Adapter ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Das fortschrittliche 120 Hz-AMOLED-Display bietet eine hervorragende Delta E < 1-Farbgenauigkeit und einen nahtlosen Bildlauf sowie einen großen sRGB-Farbraum von 115 Prozent und einen DCI-P3-Farbraum von 112 Prozent in Kinoqualität für intensive Farben unter allen Bedingungen. Durch die Zusammenarbeit mit Pixelworks, dem führenden Unternehmen für visuelle Verarbeitung, wurde die Bildqualität noch weiter verbessert und die Farbgenauigkeit weiter gesteigert. Das Display ist durch Corning Gorilla Glass Victus geschützt, damit es Stößen und Kratzern standhält.

Neues Design in vielen Farben

Für das Zenfone 9 hat ASUS vier moderne Farben entwickelt: Moonlight White, Sunset Red, Starry Blue und Midnight Black. Das neue strukturierte Oberflächenmaterial auf der Rückseite des Smartphones sorgt für angenehme Haptik. Dank des fortschrittlichen Materials konnte das Gewicht der Rückabdeckung im Vergleich zur vorherigen Zenfone-Generation um 36 Prozent reduziert werden. Zusätzlich ist das Zenfone 9 nach IP68-Zertifizierung gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.

Einzigartige Bild- und Videoqualität

Das Zenfone 9 verfügt über eine verbesserte 50-MP-Sony-IMX766-Hauptkamera, mit der die Nutzer selbst an den dunkelsten Orten perfekte Fotos machen können. Der brandneue 6-Achsen-Hybrid-Gimbal-Stabilisator sorgt auch bei Bewegung für wackelfreie Aufnahmen. In Kombination mit den neuesten Stabilisierungstechnologien, wie der ultraschnelle Autofokus, der sanft auf kleinste Veränderungen reagiert und dem neuen EIS-Algorithmus können mit dem Zenfone 9 professionell aussehende Action-Aufnahmen gemacht werden – egal, um welches Motiv es sich handelt. Dabei überwacht der 6-Achsen-Hybrid-Gimbal-Stabilisator jede Bewegung des Zenfone 9 in alle Richtung und nutzt diese Informationen, um die Position des Objektivs in Echtzeit anzupassen. Er kann Verschiebungen von bis zu drei Grad ausgleichen und hilft so, selbst die actionreichsten Stunts ohne optische Verzerrungen aufzunehmen. Zusätzlich zu den Modi Nacht, Pro, Panorama, Zeitlupe und Zeitraffer gibt es einen neuen Light Trail-Modus (Beta), sodass der Nutzer unter allen Bedingungen perfekte Fotos und Videos aufnehmen kann.

Nicht nur die Bildqualität, auch die Audioqualität einer Aufnahme gelingt in hohem Niveau. Mit Audio HDR und 3D Surround können Nutzer jeden lauten, aber auch leisen Ton in natürlicher Klangqualität einfangen. Im Freien sorgt die Windgeräuschunterdrückung für kristallklare Aufnahmen auch unter ungünstigen Bedingungen. Das Zenfone 9 ist nach wie vor mit einem Standard-3,5-mm-Klinkenstecker ausgestattet, sodass sich Nutzer keine Sorgen machen müssen, wenn sie keine kabellosen Kopfhörer besitzen.

Einhändige Bedienung in Perfektion

Dank der handlichen Größe und des leichten Materials lässt sich das Zenfone 9 mühelos überall verwenden. Die neue seitlich angebrachte ZenTouch Multifunktionstaste ermöglicht alles mit nur einer Hand zu bedienen. Neben der One-Touch-Entsperrung mit dem eingebauten Fingerabdrucksensor können Nutzer mit dem Daumen nach oben, unten oder per Doppelklick verschiedene Funktionen nutzen, darunter Voice-to-Text, das Öffnen von Benachrichtigungen, das Aktualisieren einer Webseite und die Steuerung der von Mediainhalten.

Die ASUS ZenUI 9 Interface für Android 12 wurde vollständig für die einhändige Nutzung optimiert. Das Kamera-Toolpanel ermöglicht eine einfachere Navigation durch die grundlegenden Telefoneinstellungen. Darüber hinaus verfügt das Zenfone 9 über ein Kanten-Tool, mit dem die Nutzer ihre Lieblings-Apps leichter finden können. Ein Doppeltipp auf der Rückseite kann so konfiguriert werden, dass der Befehl entweder ein Screenshot macht, die Kamera öffnet, die Taschenlampe einschaltet, die Tonaufnahme startet, Google Assistant aktiviert oder die Musikwiedergabe steuert. Es gibt auch eine Zoom-Leiste, die das Vergrößern und Verkleinern schneller und einfacher macht.

Praktisches Zubehör

Zusammen mit dem Zenfone 9 bringt ASUS das neue modulare Hüllensystem Connex auf den Markt, an dem verschiedene Zubehörteile befestigt werden können. Nutzer können an der unteren Hälfte der Hülle das Connex-Zubehör anbringen. Mit dem Connex Smart Stand können Nutzer beim Öffnen des Geräts eine beliebige App starten und Video in einer komfortablen Position des Smartphones ansehen. Außerdem können Nutzer mit dem Connex Kartenhalter ihre Visitenkarten griffbereit aufbewahren. Mit der Smart Backpack Mount lässt sich das Zenfone 9 am Schultergurt eines Rucksacks befestigen und als Handy-Cam verwenden – perfekt für spannende Outdoor-Erlebnisse. Das Smartphone lässt sich im Handumdrehen in die magnetische Halterung einsetze oder aus ihr herausnehmen und ist für die Bedienung mit nur einer Hand optimiert. Damit das Smartphone nicht versehentlich herausfällt, ist ein Sicherheitskabel vorhanden.

Verfügbarkeit und Preise

Das Zenfone 9 mit 8 GB RAM und 128 GB ROM ist für 799,- EUR in den Farben Moonlight White, Starry Blue und Midnight Black erhältlich. Die Farbe Sunset Red ist exklusiv im ASUS Online Shop erhältlich.

Das Zenfone 9 mit 8 GB RAM und 256 GB ROM ist für 849,- EUR in den Farben Moonlight White und Midnight Black erhältlich.

Das Zenfone 9 mit 16 GB RAM und 256 GB ROM ist für 899,- EUR in der Farbe Midnight Black erhältlich.

Alle Modelle sind ab sofort vorbestellbar und ab dem 12. August verfügbar.

www.asus.de