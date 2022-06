Loewe bild v dr+ mit 55 und 65 Zoll Bild in neuen Farben

Loewe Technology legt im Rahmen einer Sommer-Promotion eine limitierte Sonderserie der TV-Modelle Loewe bild v dr+ mit zwei stillvollen Farbakzenten auf. Zur Auswahl stehen die Modelle mit modernsten OLED-Panels in 55 oder 65 Zoll in den Farben Silber oder Weiß.

Mit der White Limited Edition und Silver Limited Edition folgt Loewe dem Wunsch des Fachhandels, mit kundenspezifischen, individuellen Highlights mehr Eleganz in die sonst überwiegend schwarz dominierte Fernsehlandschaft zu bringen. Bei den Modellen der Sommeredition ist die Soundbar mit einem Akustikstoff in der Farbe Silber oder Weiß bespannt. So entsteht ein dezenter, eleganter Farbakzent, der harmonisch auf das Design des Fernsehers abgestimmt ist. Verkaufsstart für die Sommeredition ist im Juli, sie ist nur eine begrenzte Zeit verfügbar. Der Handel kann die vier Loewe bild v dr+ TV-Modelle bereits ab Juni bei Loewe bestellen, solange der Vorrat reicht.

Die beiden Sommereditionen ergänzen die bereits im Markt eingeführten Varianten Loewe bild v.65 dr+ und Loewe bild v.55 dr+. Die erfolgreiche und mehrfach ausgezeichnete Modellreihe Loewe bild v vereint erstklassige Technik mit dem für Loewe typischen, minimalistisch anmutenden Design. Für ein perfektes Bild sorgt dabei die neueste OLED-Panel-Generation in Verbindung mit der für jedes Gerät individuell durchgeführten Einmessung. Auf einer hochtechnisierten Produktionslinie im Loewe-Stammsitz Kronach gefertigt, ist der ultra-hochauflösende 4K OLED Loewe bild v bereits ab Werk kalibriert, sodass vom ersten Einschalten an eine exzellente Bildqualität garantiert ist. Auf Basis jahrzehntelang optimierter Algorithmen erreicht jeder Loewe bild v ein natürliches, harmonisches Bild und begeistert mit genussvollem Heimkino auf höchstem Niveau. Dank HLG, HDR10 und Dolby Vision™ entführen Hochkontrastbilder und ein beeindruckendes Farbspektrum die Zuschauer in unendliche Weiten, die sich hautnah bis zum Sofa erstrecken.

Mit Loewe dr+, Zweikanalsystem und Doppel-Tuner keine Sendung verpassen

Lieblingssendungen unkompliziert und im Handumdrehen aufnehmen – mit dem Loewe bild v benötigt man dafür keine externe USB-Festplatte, denn der TV-Klassiker verfügt über eine 1-Terabyte große, integrierte DR+ Festplatte. Damit stehen nahezu unbegrenzte Aufnahmezeiten von TV-Sendungen zur Verfügung. Wer sich zwischen Talkshow-Unterhaltung, Krimiserie oder Länderdokumentation nicht entscheiden kann, hat es mit dem Loewe-Klassiker ganz einfach. Dank integriertem Zweikanal-System und Doppel-Tuner für alle Empfangswege können gleichzeitig zwei TV-Sendungen aufgenommen oder ein Programm angesehen und ein weiteres aufgenommen werden. Sendungen lassen sich zudem unterbrechen und später zeitversetzt fortführen. Im Aufnahmearchiv sind die Mitschnitte in einem übersichtlichen Vorschaubild jeweils mit Sendungstitel und Datum dargestellt. So entfällt mühevolles Suchen und das Abspielen der Sendungsaufnahme lässt sich einfach starten. Mit der Follow-Me-Funktion liefert Loewe zudem ein weiteres praktisches Extra: Wenn das Ende einer aufgezeichneten Sendung in einem anderen Zimmer zu Ende verfolgt werden soll, ist dies mithilfe des raumversetzten TV-Streaming ebenfalls möglich. Mit Follow-Me folgt die Sendung dem Zuschauer – und das in jeden Raum.

Für ein perfektes Bild sorgt die neueste OLED-Panel-Generation in Verbindung mit der für jedes Gerät individuell durchgeführten Einmessung

Natürliches Audio-Erlebnis mit imposantem, raumfüllendem Kinoklang

Die sich v-förmig an den Bildschirm anschmiegende Stereo-Soundbar der Loewe bild v Modelle bietet ein natürliches Audio-Erlebnis mit imposantem, raumfüllendem Kinoklang und ausgezeichneter Sprachverständlichkeit selbst in größeren Räumen. Dafür sorgen 80 Watt Gesamtmusikleistung, die geschlossene Bassreflexbox und sechs Treiber. Mit der Mimi Sound Personalization™ kann der Ton an das individuelle Hörvermögen des Zuschauers angepasst werden.

Eleganter Designklassiker mit motorisiertem Standfuß

Das Zusammenspiel aus exzellenter Bildschirmtechnologie, natürlichem Audio-Erlebnis und zahlreichen individuellen Aufstelllösungen macht den Loewe bild v zu einem eleganten Designklassiker für höchste Ansprüche, der jedes Wohnzimmer veredelt. Eigens für die Loewe bild v Modellserie entwickelt wurde der Loewe floor stand motor v: der motorisierte Standfuß lässt sich komfortabel vom Sofa aus per Fernbedienung drehen und verfügt über eine hochwertige Oberfläche aus Aluminium mit Bürstenfeinschliff.

Die White Limited Edition und die Silver Limited Edition der Loewe bild v dr+ Modelle sind ab Juli 2022 für den autorisierten Fachhandel verfügbar.

Die Preise:

Loewe bild v.55 dr+ White Limited Edition und Loewe bild v.55 dr+ Silver Limited Edition: 3.699 EUR

Loewe bild v.65 dr+ White Limited Edition und Loewe bild v.65 dr+ Silver Limited Edition: 5.199 EUR

www.loewe.tv