Loewe erweitert Audioangebot um den klang sub1

Loewe Technology baut sein Audioportfolio weiter aus und stellt den Loewe klang sub1 vor. Er bietet eine kabellose Verbindung zum Fernseher und eine liefert eine vibrationsfreie Klangwiedergabe.

Der kompakte Subwoofer sorgt für ein dynamisches, kraftvolles Bassfundament und ergänzt damit sowohl die integrierten Audiolösungen von Loewe TV-Geräten (ab SL3), als auch jene von Drittanbietern (mit parallel zum TV geregelten Audioausgang).

Der kompakte Loewe klang sub1 überrascht mit einer Gesamtmusikleistung von kraftvollen 160 Watt. Damit sind erstklassiger Kinosound daheim und ein packendes Musikerlebnis garantiert. Möglich macht das die innovative Konstruktion im Inneren des Subwoofers: Unter dem edlen Chassis haben die fränkischen Akustikexperten vier freischwingende Passiv-Membranen mit zwei aktiven Basslautsprechern in Form eines Hexagons kombiniert. Durch diese Treiberanordnung zeigt sich der Loewe klang sub1 selbst bei hohen Lautstärken absolut vibrationsfrei und eliminiert damit oftmals einhergehende Störgeräusche. Gleichzeitig ermöglicht dieser Aufbau im Vergleich zu herkömmlichen Basskonstruktionen eine um rund 50 Prozent kleinere Bauform – bei gleicher Leistung. So hat der Loewe klang sub1 Abmessungen von lediglich 287 x 287 x 158 mm (Breite x Höhe x Tiefe).

Nicht nur Kino- und Musikenthusiasten werden den fesselnden und präzise abgestimmten Loewe klang sub1 lieben. Auch Design-Ästheten kommen mit dem neuen Subwoofer auf ihre Kosten. So setzen die Entwickler auf eine hochwertige Materialauswahl und spendieren dem formschönen Kraftpaket einen eigenständigen Look, der durch den edlen umlaufenden Akustikstoff und die massiven Sockel- und Deckenplatten zusätzlich unterstrichen wird. Abgerundet wird das elegante Design durch raffinierte Detaillösungen wie das Stromkabel, dessen Stecker unsichtbar in die Unterseite des Subwoofers mündet.

Der Loewe klang sub1 greift wesentliche Markenwerte von Loewe auf: So ist der Sound präzise auf die akustischen Eigenschaften der Loewe Produkte abgestimmt, während die Designsprache und Materialität perfekt mit dem aktuellen Portfolio harmonieren. Für eine komfortable Installation und störungsfreie Klangübertragung zwischen Fernsehgerät und Subwoofer setzt Loewe auf eine kabellose High-Performance-Verbindung. Damit ermöglicht der Loewe klang sub1 sowohl Filmabende mit packendem Kinosound, als auch exzellente Konzertmomente im Wohnzimmer. Dabei lässt sich der Subwoofer nahezu frei im Raum platzieren und harmonisch in die Wohnumgebung integrieren. Gerade in kleineren Wohnsituationen präsentiert sich der neue Bass-Spezialist mit seiner Kombination aus kompakter Bauform, stimmigem Design und sattem Tiefgang bis unter 100 Hertz als leistungsfähige Erweiterung für ein packendes Kino- und Konzerterlebnis.

Der Loewe klang sub1 ist ab Juli 2022 inklusive USB-Bluetooth-Sender zum Preis von 399,00 Euro verfügbar.

www.loewe.tv