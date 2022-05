Neuer Marantz CD-Player CD60 im edlen Industrie-Design

Marantz bringt seinen neuen CD-Player CD 60 auf den Markt. Das leistungsstarke Gerät mit hochmodernen Schaltungen und Premium-Bauteilen ist rundum auf erstklassige Klangqualität ausgelegt.

Der CD-Player zeichnet sich durch ein markantes Industriedesign und eine besonders hochwertige Verarbeitung aus und liefert den für Marantz typischen warmen, satten und raumfüllenden Klang.

„Der florierende Vinyl-Markt und das allseits beliebte Streaming sind in aller Munde. Dabei vergessen wir manchmal, dass die Herzen einer ganzen Generation von Musikfans an ihren CD-Sammlungen hängen“, sagt Joel Sietsema, Marantz Brand President. „Marantz gehört zu den Pionieren der CD-Technologie mit unserem ersten CD-Player, dem CD 63. Der neue CD 60 erinnert uns nun daran, warum wir uns vor 40 Jahren in das Format verliebt haben, und liefert einen wärmeren, musikalischeren und detaillierteren Klang als jeder andere Player seiner Klasse.“

Markantes Industriedesign und intuitive Bedienung

Der CD 60 vereint moderne Materialien mit einem attraktiven und eleganten Gehäusedesign, das optimal zu den Marantz Verstärkern passt und jedes Hi-Fi-System bereichert. Der CD 60 ist die perfekte Ergänzung zu dem kürzlich vorgestellten Stereo-Vollverstärker MODEL 40n: Zusammen sind sie ein leistungsstarkes Power-Duo für alle, die ihre CD-Sammlung genauso schätzen wie den Komfort des modernen Streamings. Viele Anwender wird zudem die einfache Einrichtung und Bedienung dieses nicht vernetzten CD-Players begeistern.

Einzigartige CD-Performance und USB-Wiedergabe

Marantz wirkte bereits an der Erfindung des CD-Formats mit. Der CD 60 basiert also auf langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Perfektionierung und verfügt über die neuesten HDAM-Verstärkermodule, eine Marantz eigene Technologie für analoge Endstufen. Die neuen HDAMs (Hyper Dynamic Amplifier Modules) sind konventionellen IC-Chiplösungen in puncto Reaktionsverhalten deutlich überlegen. Für den CD 60 wurden sie weiter optimiert, um den Stromfluss noch präziser zu regeln und so Verzerrungen im Hochtonbereich im Vergleich zum Vorgängermodell signifikant zu reduzieren. Das Ergebnis ist einzigartig musikalischer und detaillierter Klang bei jeder Aufnahme.

Besonders praktisch ist zudem der USB-Eingang an der Vorderseite, über den unterschiedliche digitale Dateiformate wie MP3, WMA, AAC und WAV, FLAC HD, ALAC, AIFF (bis zu 192 kHz/24 Bit) sowie DSD (bis zu 5,6 MHz) von USB-Speichermedien abgespielt werden können.

Umfassendes technisches Know-how

Der CD 60 ist mit einem neuen D/A-Wandler der Referenzklasse ausgestattet, der eine optimale Wiedergabequalität und eine erstaunliche Klarheit in allen Frequenzbereichen garantiert. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, zwischen zwei Filteroptionen zu wählen: Filter 1 verwendet ein langsames Roll-off, Filter 2 ein steiles Roll-off für eine präzisere Klangabbildung. Die D/A-Konvertierungsstufe des CD 60 mit HDAMs erzeugt ein Gefühl der Leichtigkeit, das insbesondere bei konzentrierten Hörsitzungen zum Tragen kommt.

Dank der exklusiven, leistungsstarken HDAM-SA2-Kopfhörerverstärkerschaltung mit Impedanzregelung (Low/Mid/High) passt der CD 60 perfekt zu fast jedem Kopfhörer. Wird der Kopfhörerverstärker nicht genutzt, kann er auch ausgeschaltet werden, um unerwünschte Klangbeeinträchtigungen zu vermeiden.

Der CD-Player Marantz CD 60 ist ab Juni für 799,- Euro erhältlich.

www.marantz.de