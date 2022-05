Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 Soundbar

Fesselnder 3D-Klang garantiert! Harman Kardon präsentiert mit der Citation MultiBeam 1100 eine Soundbar, die mit Dolby Atmos und MultiBeamTM für ein beeindruckendes Home Entertainment-Erlebnis sorgt.

Die jüngste Ergänzung der prestigeträchtigen Harman Kardon Citation-Serie begeistert mit elegantem Design, das ihren hervorragenden Klang perfekt inszeniert.

Die Soundbar verleiht Musik, Filmen und Spielen ein multidimensionales Surround-Sound-Erlebnis. Mit der einzigartigen MultiBeamTM-Technologie von Harman Kardon und elf Treibern, darunter zwei nach oben gerichteten Kanälen für Dolby Atmos®, liefert die Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 satten Bass und explosiven, kinoreifen 3D-Surround-Sound.

Die Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 präsentiert sich als komplettes Home-Entertainment- System, das über AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM) und Chromecast built-inTM mühelosen Zugang zu über 300 Streaming-Diensten gewährt. Playlists, Internetradio, Podcasts und Multiroom- Sound klangen noch nie so gut. Intuitive Bedienelemente, ein HDMI-eARC-Anschluss und eine automatische Raumkalibrierung sorgen für vielfältige Konnektivität und eine nahtlose Einrichtung.

Die Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 verfügt über die PureVoiceTM-Technologie. Der Center- Kanal ist so ausgelegt, dass die Sprachwiedergabe kristallklar ist und Cineasten sowohl donnernde Actionfilme als auch ruhige Dramen genießen können – bei jederzeit klar verständlichen Dialogen. Kombiniert mit weiteren Citation-Komponenten wie dem Subwoofer Citation Sub oder Sub S und den Citation Surround-Lautsprechern verwandelt sich die Soundbar in ein 5.1.2.-Kanal-System mit starken Kinobässen.

Aus hochwertigen Materialien gefertigt, ist die charakteristische Harman Kardon Ästhetik in jedem Designelement erkennbar. Die Bezüge sind in Wintergrau oder klassischem Schwarz gehalten und bestehen aus echtem Wollstoff von Kvadrat, dem europäischen Marktführer für hochwertige akustische Textilien, die schmutzabweisend und schwer entflammbar sind. Das taktile Gewebe mit den auffälligen Metalldetails sorgt für ein raffiniertes, elegantes Finish.

Die Harman Kardon Citation MultiBeam 1100 ist ab sofort für 999,00 Euro verfügbar.

www.harman.com