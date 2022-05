Sony erweitert das LinkBuds Portfolio

Die LinkBuds S von Sony erschließen neue Kopfhörer-Horizonte: Ultraklein, leicht und vollgepackt mit hochwertigen Soundtechnologien, werden die LinkBuds S den Bedürfnissen der verschiedensten Nutzer gerecht.

Durch die Sensor- und Raumklangtechnologien werden die LinkBuds S Augmented-Reality-Spiele wie Ingress um neue, intensive Klangerfahrungen bereichert. Die LinkBuds S eignen sich ideal, um den ganzen Tag Inhalte zu streamen. Das herausragende Noise Cancelling von Sony und die Hi-Res-Fähigkeit sorgen dabei dafür, dass die Nutzer ihre Musik, Videos oder Social-Media-Inhalte genauso genießen können, wie von den Produzenten vorgesehen.

Die weltweit kleinsten und leichtesten Truly Wireless Hi-Res-Kopfhörer mit Geräuschminimierung

Bei der Entwicklung dieser bemerkenswert kleinen, nur 4,8 Gramm leichten und vollständig kabellosen Kopfhörer war der Komfort eines der wichtigsten Kriterien. Die LinkBuds S vereinen eine Form, die perfekt an das menschliche Ohr angepasst ist, mit einem ergonomischen Design für einen stabileren Sitz. Schmerzende Ohren bei längerem Tragen gehören damit der Vergangenheit an.

Beide Welten im Ohr

Die LinkBuds S bieten das Beste aus beiden Welten. Sie vereinen das innovative Ambient-Sound-Konzept der LinkBuds, dank dessen die Nutzer stets mit der Außenwelt verbunden bleiben können, mit einer hochwertigen Geräuschminimierung, die es ermöglicht, ganz in die gehörten Inhalte einzutauchen. Die Nutzer können also beispielsweise im Café schnell und einfach bestellen – und dann ebenso schnell wieder störungsfrei ihre Lieblingsunterhaltung genießen.

Die Kopfhörer verfügen über eine adaptive Geräuschsteuerung – eine intelligente Funktion, die die Einstellungen für Umgebungsgeräusche an den jeweiligen Ort anpasst und damit für optimales Hörvergnügen sorgt. So können die Nutzer in jeder Situation entspannt ihre Musik hören.

Neues Sounderlebnis für AR-Spiele

Sony arbeitet mit dem Entwicklerstudio Niantic im Bereich Audio-AR zusammen, um ein AR-Spiel zu entwickeln, das nicht nur visuelle, sondern auch akustische Erlebnisse bietet. Wenn das AR-Game Ingress mit den LinkBuds S gespielt wird, ermöglichen der Sensor und die Raumklangtechnologie den Spielern neue Erfahrungen: Je nach der Richtung, in die die Spieler gerade blicken, wird passender Sound wiedergegeben.

Telefongespräche in kristallklarer Qualität

Telefonieren auf einer lauten Straße oder an einem windigen Tag – mit den LinkBuds S ist das kein Problem. Dafür sorgen die Precise Voice Pickup-Technologie von Sony, die die Mikrofone an beiden Ohrhörern optimal steuert, und ein Gewebe, das die Mikrofone umgibt. So können die Nutzer Gespräche in bester Qualität führen und sich mit Kollegen und Freunden austauschen, wo immer sie auch sind.

Fesselnder Sound, authentische Musik

Die LinkBuds S bieten einen mitreißenden Sound und eine unverfälschte Wiedergabe, sodass die Nutzer ihre Musik, Videos oder Social-Media-Inhalte genauso genießen können, wie es die Produzenten beabsichtigt haben.

Mithilfe eines neuen 5-mm-Treibers liefern die Kopfhörer trotz ihres kleinen Formats einen satten Sound mit kräftigen Bässen und beeindruckend klaren Stimmen, um das Potenzial jedes Genres und Entertainment-Angebots voll auszuschöpfen. Der integrierte V1-Prozessor von Sony verbessert die Geräuschminimierung, steigert die Klangqualität, reduziert Verzerrungen und verbraucht dabei weniger Strom. Damit ist stets für perfektes Hörvergnügen gesorgt – selbst morgens in der überfüllten U-Bahn.

Dank LDAC, der branchenweit anerkannten Audiocodierungstechnologie von Sony, können die Nutzer mit den neuen Kopfhörern auch Inhalte in High-Resolution Audio Wireless erleben. Und DSEE Extreme optimiert digitale Musikdateien in Echtzeit und bringt die feinen Details zurück, mit denen die Künstler ihrer Musik Charakter verleihen. So können die Nutzer ihre Lieblingssongs wieder in hochauflösender Qualität genießen.

Komfortable, freihändige Steuerung

Der Austausch mit anderen macht das Leben erst lebenswert. Die Funktion Speak-to-Chat, die auf der Precise Voice Pickup-Technologie basiert, hält die Musik automatisch an, wenn ein Gespräch beginnt – besonders praktisch, wenn der Nutzer keine Hand frei hat, um die Kopfhörer abzunehmen.

Zudem sind die neuen Kopfhörer mit Google Assistant und Alexa kompatibel und können so unterwegs sprachgesteuerte Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben leisten. Mithilfe der Sprachassistenten können die Nutzer Freunde kontaktieren, Informationen abrufen, Musik hören, Erinnerungen einstellen und mehr.

Kinderleichte Bedienung

Dank des intuitiven Touch-Sensor-Bedienfelds brauchen die Nutzer die Kopfhörer nur ein paarmal anzutippen, um die Soundeinstellungen zu ändern, den Quick Attention-Modus zu aktivieren und sogar die Musikwiedergabe bei Spotify oder Endel fortzusetzen. Mit Endel können die Nutzer bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben in personalisierte Klangwelten eintauchen, die sich positiv auf Körper und Geist auswirken.

Einfaches Bluetooth-Pairing mit Fast & Swift Pair

Die LinkBuds S unterstützen die Fast Pair-Funktion von Google, über die sie schnell und mühelos mit Android-Geräten gekoppelt werden können. Mit Swift Pair wiederum lassen sich die Kopfhörer leicht mit Windows 11- oder Windows 10-Notebooks, Desktop-PCs oder Tablets koppeln.

Bluetooth-Audio der nächsten Generation

Die Kopfhörer sind kompatibel mit LE Audio, einer Bluetooth-Audiotechnologie der nächsten Generation, die eine Übertragung mit extrem niedrigen Latenzen ermöglicht und damit ideal für Spiele ist.

Umweltgerecht

Die LinkBuds S sind nicht nur praktisch und elegant, sondern wurden auch mit Blick auf die Umwelt entwickelt. Genau wie bei den anderen Modellen der LinkBuds-Serie steckt in der Verpackung kein Kunststoff, und in den Kopfhörern wurden Materialien aus Automobilbauteilen verwertet. Darin spiegelt sich das Ziel von Sony, die Umweltbelastung durch seine Produkte zu verringern.

Immer in Verbindung dank langer Akkulaufzeit

Sony weiß, wie wichtig es für die Nutzer ist, ihre Lieblingsinhalte auf dem Smartphone uneingeschränkt genießen zu können. Deshalb reicht der Akku der LinkBuds S für einen ganzen Arbeitstag – bei aktivierter Geräuschminimierung 6 Stunden. Die Ladungen im eleganten, kompakten Ladeetui ermöglichen weitere 14 Stunden Musikhören. Und wenn die Zeit drängt, bringt eine 5-minütige Schnellladung bis zu 60 Minuten Hörvergnügen.

Die Sony LinkBuds S in Schwarz, Weiß und Ecru sind für 199,99 Euro ab Ende Mai verfügbar.

www.sony.de