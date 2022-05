Sony Xperia 5 III im exklusiven Asphalt 9-Bundle

Mit dem Xperia 5 III liefert Sony mobilen Gamern die perfekte Mischung aus Leistung, Handlichkeit und Ausdauer.

Ab sofort profitieren urbane Racing-Fans beim Kauf eines Xperia 5 III gleich doppelt: Neben dem Upgrade auf ein neues Smartphone spendiert Sony mobilen Gamern ein attraktives Paket, bestehend aus einem DualShock 4 Controller inklusive Smartphone-Halterung sowie 1.000 Tokens und 300.000 Credits im Wert von 100 Euro für den Arcade-Racer Asphalt 9. Die Aktion gilt bis zum 31. Juli 2022 oder solange der Vorrat reicht.

Mit seinen kompakten Abmessungen setzt das Premium-Smartphone Xperia 5 III neue Maßstäbe für mobiles Entertainment. Angetrieben von einem Qualcomm Snapdragon 888 Prozessor mit 5G Mobile Plattform und Android 11, ist es der beste Begleiter, um in jeder Lebenslage perfekt unterhalten zu werden. Ein 4.500 mAh großer Akku liefert dafür auch an längeren Tagen die nötige Standhaftigkeit. 240 Hz Abtastfrequenz und Bewegungsunschärfereduzierung sorgen beim Gaming an jedem Ort für flüssiges und präzises Gameplay. Eine verbesserte Übersicht liefert dabei der L-y-Raiser, der dunkle Spielabschnitte punktuell aufhellt, ohne das gesamte Bild zu überbelichten. Per 3,5 mm-Klinkenanschluss lassen sich alle bevorzugten Headsets problemlos mit dem Xperia 5 III verbinden, die dann vom neu integrierten Audio-Equalizer sowie VC-Mikrofon profitieren und alle Sound-Details an den Spieler weitergeben.

Dank der durchdachten Heat Suppression Power Control bleiben nicht nur der Kopf, sondern auch die Hände bei der Jagd nach dem ersten Platz immer cool. Sobald das Xperia 5 III während des Spielbetriebs per Kabel mit Strom versorgt wird, leitet es die Energie sofort in alle für die Spiel-Performance relevanten Komponenten und lässt den Akku dabei außen vor. Dadurch wird der Akku nicht nur auf lange Sicht geschont, sondern auch die Gerätetemperatur konstant in einem angenehmen Bereich gehalten. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder in den Abendstunden auf der heimischen Couch, mit dem Xperia 5 III ist ein immersives Gaming-Erlebnis garantiert.

Gaming-Bundle

Käufer mit einem schweren Gasfuß bekommen ab sofort eine kleine Extra-Portion Sprit in den Brennraum gesprüht. Sony belohnt den Kauf eines Xperia 5 III mit einem exklusiven Gaming-Bundle rund um den Arcade-Racer Asphalt 9. Die Zugabe von 1.000 Tokens und 300.000 Credits, die einem Wert von 100 Euro entsprechen, wird durch einen DualSchock 4 Controller sowie einen Smartphone-Mount für perfektes mobiles Gaming ergänzt. Das Duo aus Mount und Controller sorgt für waschechtes Gaming-Gefühl in jeder Lebenslage. Dank der Credits und Tokens können sich sowohl Serienveteranen als auch Neulinge im Shop des Spiels austoben und sich so einen schönen Boost für die Rennfahrer-Karriere abholen. Die Aktion läuft bis zum 31. Juli 2022. Die Registrierung des Smartphones muss bis zum 15. August 2022 erfolgen.

