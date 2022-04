Elegantes Einstiegs-Smartphone realme C35

realme C35 5000mAh-Akku und 50MP-Kamera auf Flaggschiff-Niveau

50MP-Kamera

Das realme C35 verfügt über eine 50MP-Primärkamera auf Flaggschiff-Niveau, genau wie das kürzlich vorgestellte Premium-Modell realme GT 2 Pro. Die Kamera verfügt über eine Blende von f/1.8, die mehr Details auf Fotos sichtbar macht und mit der Schnappschüsse einfach gelingen. Darüber hinaus bietet das realme C35 ein aufregendes Kameraerlebnis mit f/2.8 für Porträtaufnahmen im Schwarz-Weiß-Modus und f/2.4 Makroaufnahmen von bis zu 4 cm.

Das eleganteste Design für Einsteiger – in Glowing Black und Glowing Green

Das realme C35 ist das stylischste Einsteiger-Smartphone des Jahres 2022 und kommt mit einem neuen, rechtwinkligen Rahmen, der nur 8,1 mm dünn ist und ein visuelles Erlebnis bietet sowie angenehm in der Hand liegt. Damit ist es nicht nur das schlankste Smartphone in diesem Segment, sondern sieht dank dynamisch leuchtendem Design auch futuristisch und trendig aus. Mit den beiden Farbvarianten Glowing Black und Glowing Green können die Nutzer ihre Persönlichkeit unterstreichen.

Angetrieben vom Unisoc T616-Prozessor und mit High Reliability-Zertifizierung vom TÜV Rheinland

Ausgestattet mit dem leistungsstarken Unisoc T616-Prozessor konnte das realme C35 in den AnTuTu-Benchmarks 230.726 Punkte erzielen. Das realme C35 hat zudem die zuverlässigste Qualität im Segment mit doppelter Zertifizierung: High Reliability und Real Quality.

Großes Erlebnis mit Mega-Akku und FHD-Display

In Bezug auf den Akku setzt das realme C35 die Vorteile des 5000mAh-Akkus der C-Serie und der 18W-Schnellladung fort, so dass es 39 Tage im Standby-Modus durchhält und in 49 Minuten auf 50 Prozent aufgeladen werden kann. Darüber hinaus hat das realme C35 als erstes Smartphone mit 6,6 Zoll FHD-Fullscreen in der C-Serie eine größere FHD-Bildschirmgröße in diesem Segment und bietet ein unvergleichliches FHD-Seherlebnis.

Das realme C35 ist ab sofort in Deutschland in beiden Farbvarianten Glowing Black und Glowing Green erhältlich, jeweils zu einem UVP von 179,99 Euro (4GB+64GB) und 199,99 Euro (4GB+128GB). verfügbar.

www.realme.com.