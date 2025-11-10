Die Top 10 des Bundesverbandes Technik des Einzelhandels

Alle Jahre wieder stellt der BVT seine Top 10 Produkte des Jahres vor.

Ob ultradünnes iPhone, smarte LED-Maske für strahlende Haut oder ein Ofen, der Pizza in Restaurantqualität backt – die TOP 10 Technik 2025 zeigen, welche Innovationen unseren Alltag komfortabler, flexibler und vernetzter machen. Von smarter Wellness über High-End-Küchentechnik bis hin zu cleveren Haushaltshelfern präsentiert der BVT auch in diesem Jahr die spannendsten Produkte des Jahres. „Diese Produkte zeigen, wie spannend Technik heute ist – smart, stylisch und mit echtem Wow-Faktor“, so die stv. BVT-Geschäftsführerin Franziska Köster .

iPhone Air Apple

Das dünnste iPhone aller Zeiten: Nur 5,6 mm und 165 g3 machen es zum dünnsten iPhone aller Zeiten ? mit einem großen, immersiven 6,5″ Display4 und der Power des A19 Pro Chip. Die neue Frontkamera bringt mehr Flexibilität für Bildausschnitte bei Fotos und Videos. Tippen, um das Sichtfeld zu erweitern und vom Hoch- ins Querformat zu wechseln, ohne das iPhone zu bewegen.

(1.199,00 Euro*)

SLUSHi – Slush-Eismaschine Ninja

Eisgetränke per Knopfdruck: Der Ninja SLUSHi verspricht perfekt gemixte, gefrorene Getränke ab 30 Minuten und bietet die Flexibilität sowohl einzelne Portionen zuzubereiten als auch, dank seines großen Fassungsvermögens und der Möglichkeit zum Nachfüllen, Getränke bis zu 12 Stunden bei optimaler Temperatur und Konsistenz zu servieren. Durch die RapidChill-Technologie wird kein Eis benötigt. So haben die Getränke stets die ideale Konsistenz und werden nicht verwässert. (349,99 Euro**)

7000 MealAssist Ofen mit PizzaExpert Funktion AEG

Pizza in Restaurantqualität: Mit der neuen PizzaExpert Funktion (als Teil des neuen AEG 7000 MealAssist Ofens) wird ein authentisches Pizzaerlebnis in Restaurantqualität in die heimische Küche gebracht. In Kombination mit einer speziell entwickelten Gusseisenplatte und einer Temperatur von bis zu 340 °C backt der Ofen dank der PizzaExpert Funktion eine perfekte Pizza in nur 2 Minuten und 30 Sekunden – außen knusprig, innen herrlich luftig. (1.698,00 Euro**)

Z10 (EB) (Kaffeevollautomat) Jura

Kaffeevielfalt in vier Dimensionen: Ob klassischer Espresso, erfrischender Cold Brew, fruchtiger Light Brew oder ein Hauch von Süße, dank der Sweet-Foam-Funktion. Die Z10 komponiert mit den vier JURA-Genusswelten eine wahre Geschmackssymphonie. Auch der Long Black, der sich in Australien und Neuseeland großer Beliebtheit erfreut, reiht sich in die Auswahl des Premium-Vollautomaten aufgrund seines milden Profils ein. (2.499,00 Euro**)

MBbsdi 9528 French-Door-Kühl-Gefrierkombination Liebherr

Frische, die begeistert: Wer Wert auf Qualität, Flexibilität und einen modernen Lebensstil legt, findet in diesem French-Door-Gerät den perfekten Begleiter für die Küche. Die Oberfläche aus schwarzem Edelstahl macht ihn zu einem exklusiven Blickfang, der sich nahtlos in jede hochwertige Küchenumgebung einfügt. Das Gerät ist mit einer VarioTempZone und zwei BioFresh-Safes ausgestattet.

(3.999,00 Euro*)

CryoGlow LED-Maske + Kühlung der Augenpartie Shark

Effektive Skincare: Das Gerät nutzt die klinisch getestete iQLED-Technologie, um dermatologisch optimierte Behandlungen mit hochenergetischem rotem, blauem sowie tiefem Infrarotlicht zu ermöglichen. Die Kühlung für die Augenpartie funktioniert über die InstaChill-Technologie, verfügt über drei einstellbare Kühlstufen und hat eine beruhigende und abschwellende Wirkung. (379,99 Euro**)

StanbyME 2 (portabler TV Touchscreen) LG

Grenzenlose Freiheit: Der LG StanbyME 2 ermöglicht eine besonders flexible Anwendung und Platzierung in nahezu allen Umgebungen, indem sich sein 27-Zoll-QHD-Display mit nur einem Klick von seinem rollbaren Docking-Standfuß lösen lässt. Zudem kann das Gerät als Wandelement verwendet werden, etwa als gerahmte Wanduhr oder dekorative Komponente. Dabei unterstützt der StanbyME 2 sowohl das Quer- als auch das Hochformat. (1.349,00 Euro**)

IN 705 Mesh Inhalator medisana

Frei durchatmen: Der Vernebler wird direkt auf die Maske aufgesetzt, sodass beide Hände während der Inhalation frei bleiben. So lässt sich die Inhalation mühelos in den Alltag integrieren. Der integrierte Lithium-Akku bietet eine Laufzeit von rund einer Stunde und kann einfach per USB-C aufgeladen werden. Mit einem Gewicht von nur 45 Gramm und einer Größe von 54 × 36 × 44 mm passt der Inhalator bequem in jede Tasche. (69,95 Euro**)

EOS R50 V (Digital Camera) Canon

Deine Geschichte, dein Stil: Die EOS R50 V kombiniert die Freiheit von Wechselobjektiven mit leistungsstarken Videofunktionen wie Canon Log 3, benutzerdefinierten Farbprofilen und intelligentem Autofokus. Sie ist das passende Werkzeug für Content Creator, die ihren Content weiter entwickeln möchten. Es lassen sich alle RF und RF-S Wechselobjektive kombinieren und ermöglichen so maximale Kreativität in der Gestaltung. (999,00 Euro*)

RCW 4 (Fensterreinigungsroboter) Kärcher

Makellose Aussichten: Mit dem Modell RCW 4 lassen sich große und schwer erreichbare Glasflächen leichter und schneller reinigen. Die Neuheit bietet zudem eine systematische Navigation, effiziente Sprühdüsen, verschiedene Reinigungsmodi sowie relevante Sicherheitsfunktionen und überzeugt insbesondere bei der Reinigung von Ecken und rahmenlosen Fenstern. (249,99 Euro*)

* gefundener Preis

** Unverbindliche Preisempfehlung