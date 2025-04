Gemini Live jetzt auf Samsung Galaxy Smartphones

Dank Sprachunterstützung können Samsung Galaxy Nutzer in natürlicher Sprache mit ihrem Galaxy Gerät interagieren und sich so die alltäglichen Aufgaben ihres Lebens erleichtern

Dank Sprachunterstützung können Samsung Galaxy Nutzer in natürlicher Sprache mit ihrem Galaxy Gerät interagieren und sich so die alltäglichen Aufgaben ihres Lebens erleichtern. Mit dem neusten Gemini Live Update geht das auch per Display oder Kamera: Einfach die Seitentaste des Smartphones drücken, Gemini Live zeigen, was Nutzer sehen und um Rat fragen.

Wenn die Wahl des nächsten Outfits also mal wieder besonders schwerfällt oder der Kleiderschrank ein einziges Chaos ist, können sich Nutzer nun Gemini anvertrauen und die Unterstützung der AI in Anspruch nehmen. Über die Kamera bekommt Gemini Einblick in den Kleiderschrank und kann mit Einschätzungen und Empfehlungen helfen.

Nutzer können auch ihren Bildschirm mit Gemini teilen und beim Online-Shopping personalisierte Einschätzungen zu einzelnen Teilen erhalten – so kann Gemini zum persönlichen Style-Berater werden.

Mit der Fähigkeit sehen zu können, was Nutzer sehen, kann die Samsung Galaxy S25-Serie mit Gemini Live zur verlässlichen Freundin werden. Die Art und Weise, wie Nutzer mit ihren Geräten interagieren, kann sich durch die visuelle Komponente in den Konversationen verändern.

