Neue Samsung Smartphones und Tablets für den Einsatz in rauen Umgebungen

Mit dem Galaxy XCover7 Pro und dem Galaxy Tab Active5 Pro präsentiert Samsung die neue Pro-Modellserie seiner widerstandsfähigen mobilen Geräte.

Die robusten, aber dennoch schlanken Rugged Devices mit ihren großen, kontrastreichen Displays verfügen über AI-Funktionen, leistungsfähige Snapdragon Chipsets, Stereo-Sound und ausdauernde Akkus. Beide Geräte verfügen über MIL-STD-810H1 bzw. IP682 Schutz. Mit der Integration des Embedded Secure Elements (eSE) für Knox Native und Knox Vault sowie OS- und Sicherheitsupdates für bis zu sieben Generationen bzw. bis zu sieben Jahre bieten die neuen Geräte hohe Sicherheit und ermöglichen eine lange Nutzungsdauer.

„Intelligente mobile Konnektivität ist ein Schlüsselfaktor für höhere Produktivität auch im Außeneinsatz. In Handel und Logistik, auf Baustellen oder bei der Wartung von Anlagen sind robuste mobile Geräte daher unverzichtbar“, sagt Christoph Gaußmann, Product & Solution Manager B2B bei Samsung Electronics GmbH. „Unsere neuen hoch performanten Professional Rugged Devices sind aber nicht nur widerstandsfähig, sondern bieten mit ihren intelligenten Funktionen sowie dem aktuellen Snapdragon Chipset exzellente Performance in rauen Arbeitsumgebungen genauso wie im Büro.“

Samsung Galaxy XCover7 Pro: hohe Produktivität dank starker Performance und AI

Das große dynamische Corning Gorilla Glass Victus+ 6,6-Zoll-Vollbild-Display bietet FHD+ mit Vision Booster für klare Sichtbarkeit. Damit können Bildschirminhalte auch bei großer Helligkeit, beispielsweise bei direktem Sonnenlicht auf Baustellen, erkannt werden. Zudem lässt sich in mehreren Fenstern gleichzeitig arbeiten. Hinzu kommen zahlreiche AI-Funktionen wie Circle to Search mit Google, der Objektradierer und generative Bearbeitung zur Optimierung von Bildern sowie KI-Auswahl zur Unterstützung von Follow-ups oder Vorlesen von Bildschirminhalten. Das neue Qualcomm Snapdragon7s Gen3 Chipset liefert hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und effizientes Power-Management für anspruchsvolles Multi-Tasking, Grafik-intensive Anwendungen oder HD-Video-Streaming. 5G6(Sub6)-/WiFi 6E-Konnektivität ermöglicht schnelle Verbindungsgeschwindigkeiten. Außerdem verfügt das Gerät über Stereo-Lautsprecher und Audio-Tuning, damit auch in geräuschintensiven Umgebungen Gesprächspartner am Telefon oder in einer Videokonferenz gut verstanden werden können. Zudem können Hintergrundgeräusche und Rückkoppelungseffekte intelligent herausgefiltert werden.

Der herausnehmbare und ausdauernde Akku mit bis zu 17 Stunden Laufzeit erhöht die ohnehin lange Betriebsdauer des Gerätes noch weiter. Außerdem ermöglicht die praktische POGO-Ladestation, dass mehrere Benutzer ihr Gerät mit einer optional erhältlichen Mehrfachladestation gleichzeitig andocken und schnell aufladen können.

Samsung Galaxy Tab Active5 Pro: intelligentes und leistungsstarkes 10-Zoll Rugged Tablet

Äußerlich ist sich das bekannte Design des Tablets treu geblieben: Das Samsung Galaxy Tab Active5 Pro hat sein Erscheinungsbild hinsichtlich Formfaktor, Abmessungen und Tastatur beibehalten. Der kontrastreiche Bildschirm beim Galaxy Tab Active5 bringt es auf 600 nits mit Vision Booster und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Das Display liefert damit klare, kontrastreiche und flüssige Bilder. Hinzu kommen auch hier die intelligenten Funktionen, die im Samsung Galaxy XCover7 Pro zur Verfügung stehen ebenso wie die satte Performance des neuen Snapdragon-Prozessors. Das Gerät ist ausgestattet mit einem 128 GB Speicher – erweiterbar mit einer externen MicroSD-Karte9 für bis zu 1 TB zusätzliche Kapazität. Schnelle Aufzeichnungen und Skizzen sind mit dem im Protective Cover integrierten S Pen auch bei Regen oder mit Handschuhen möglich. Die Geräte sind 5G-fähig und verfügen über einen physischen SIM-Kartenslot sowie zusätzlich über eSIM-Funktionalität.

Ein weiteres Plus ist die neue Hot-Swap-Funktionalität. Sie ermöglicht den einfachen und sicheren Austausch der Akkus im laufenden Betrieb. Nutzer müssen sich damit auch keine Sorgen mehr machen, ob ihre Einstellungen oder Aufzeichnungen im RAM-Speicher während des Akku-Wechsels verloren gehen.

Im Rahmen des Samsung Partnerprogramms bietet das Galaxy Tab Active5 Pro zudem eine ganze Reihe weiterer nützlicher Funktionen für den professionellen Einsatz: zum Beispiel Knox Capture10 in Kombination mit SAP SSAM (Service & Asset Manager). Mit schnellem und sicherem Barcode- und QR-Code-Scanning können Güter und Waren zuverlässig erfasst und damit Fehler vermieden werden.

Staub, Regen oder Erschütterungen – kein Problem!

Mit ihren MIL-STD-810H- und IP68-Zertifizierungen können beide Geräte auch extremen Witterungsbedingungen und Stürzen standhalten. Die Berührungsempfindlichkeit lässt sich individuell anpassen, z.B. wenn Handschuhe erforderlich sind. Darüber hinaus können die Geräte mit üblichen Desinfektionsmitteln wie Ethanol gereinigt werden. Neu ist zudem beim Tablet die mobile Point-of-Sale-Funktion (mPOS) und Front Tagging NFC. Damit kann zum Beispiel im Restaurant oder im Shop einfach und kontaktlos bezahlt werden. So sind die robusten Geräte auch im Biergarten und bei einsetzendem Regen zuverlässig einsatzbereit.

Beide Geräte unterstützen zudem Samsung DeX. Mit DeX kann mit einer kabelgestützten oder kabellosen Verbindung zu einem großen Monitor ein PC-ähnliches Arbeitsumfeld geschaffen werden.

Hinzu kommt der Schutz der Geräteinhalte über die Sicherheitsplattform Samsung Knox und Knox Vault mit integriertem Embedded Secure Element (eSE) für Knox Native. Die physisch vom Hauptprozessor und -speicher des Systems isolierte manipulationsgeschützten Lösung schützt sensible Daten nicht nur gegen softwarebasierte Hackerangriffe, sondern auch gegen Hardwareangriffe mit professionellen High-End-Tools.

Samsung ermöglicht mit der neuen Geräte-Generation außerdem Sicherheitsupdates für bis sieben Jahre sowie OS-Upgrades für bis zu sieben Generationen ab dem offiziellen weltweiten Launch.

Für das Samsung Galaxy XCover7 Pro und das Galaxy Tab Active5 Pro können zudem umfassendes Zubehör von Samsung und seinen Partnern ausgewählt werden. Dazu gehören Smart Cases, Ladeschalen, Gürtel-Clips sowie PTT-Headsets.

Das Samsung Galaxy XCover7 Pro ist zum Preis von 609,- Euro und das Galaxy Tab Active5 Pro für 809 Euro erhältlich.

