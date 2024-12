5 Jahre Garantie alle Loewe TVs

Loewe bietet für stellar TV-Modelle rückwirkend zum 1. Dezember 2024 eine kostenlose Garantieerweiterung auf insgesamt fünf Jahre an.

Um die neue, verlängerte Garantie von fünf Jahren für einen Loewe stellar TV zu erhalten, können sich Käufer seit Anfang Dezember online unter https://www.loewe.tv/de/de/promotions/guarantee mit ihren Kaufdaten registrieren und erhalten so kostenfrei die Garantieverlängerung. Dies ist auch für Kunden möglich, die bereits vor dem 1.12.2024 einen Loewe stellar TV erworben haben – auch für diese Geräte gilt die Garantieerweiterung.

Mit der neuen 5-Jahres-Garantie werden die Langlebigkeit und der hohe Qualitätsanspruch eines Loewe stellar TVs auch gegenüber den Konsumentinnen und Konsumenten verdeutlicht – diese Sicherheit kann ein entscheidender Faktor bei der Kaufentscheidung sein und gibt somit auch den Loewe-Handelspartnern ein weiteres Argument für die Beratung an die Hand. Um dieses Argument vollumfänglich nutzen zu können, stellt Loewe dem Handel passende Marketing- und Kommunikations-Materialien zur Bewerbung der 5-Jahres-Garantie zur Verfügung. So stehen vielfältige Materialien für den PoS bereit.

Garantieverlängerung für weitere Loewe Modellreihen

Auch für alle anderen Loewe TV-Modelle ist ab sofort eine Garantieverlängerung erhältlich. Für Modellreihen, wie z. B. Loewe inspire, callas oder We.SEE, erfolgt eine kostenfreie Garantieverlängerung auf insgesamt 30 Monate ebenfalls durch eine Onlineregistrierung direkt bei Loewe. So genießen alle Käuferinnen und Käufer eine noch längere Sicherheit für ihren Loewe TV. Eine Registrierung lohnt sich darüber hinaus doppelt, denn registrierte Kundinnen und Kunden erhalten Zugriff auf personalisierten Support und besondere Services.

Einzigartige TV-Klasse

Mit der neuen TV-Geräte-Familie Loewe stellar ist die nächste Generation leistungsfähiger und hochwertiger Fernseher „Made in Germany“ auf dem Markt. TV und OLED-Panel, von der Open Cell Integration in das Displaymodul bis zur TV-Endmontage sind bei den Loewe stellar Modellen dabei zu 100 Prozent „Made in Germany“ am Loewe Stammsitz in Kronach. Von der Konzeption des ästhetischen Designs, über die Entwicklung von Hard- und Software bis hin zu Konstruktion, Prototypenbau und Endmontage der neuen TV-Modelle sind alle Entwicklungsschritte bei Loewe in Kronach erfolgt. Das außergewöhnliche Design der neuen Loewe stellar TV-Linie wurde bereits mit dem iF-Design Award 2024 und dem Red Dot Award Product Design 2024 ausgezeichnet.

Aktuell stehen Display-Größen zwischen 42 und 83 Zoll (107 und 210 cm) zur Auswahl. Die Hochleistungs-OLED-Display-Module, basierend auf der aktuellsten LG W-OLED MLA META 2.0 Technologie, sind jeweils von Loewe konzipiert, konstruiert und gefertigt und somit maßgeschneidert auf die Loewe stellar Modelle.

Für Loewe stellar neu entwickelt wurde auch das TV-Chassis: Es bildet die Basis für neueste smarte TV-Technologien. Das Betriebssystem Tizen OS ermöglicht viele Anwendungen vom klassischen linearen TV-Genuss über Streaming bis hin zu mitreißenden und immersiven Gaming-Erlebnissen – alles auf neuestem Stand der Technik. Loewe stellar verfügt über das Loewe dual channel dr+ System mit doppelt ausgeführtem Triple Tuner und einer 1 TB großen integrierten SSD-Festplatte für komfortables Multi View und Multi Recording.

Für Zuspieler stehen vier Schnittstellen mit voller HDMI 2.1-Funktionalität und Ultra HD @ 144 Hz VRR für High-Speed-Gaming zur Verfügung. Eine breit gefächerte Vielfalt an Streaming-Apps und VOD-Diensten, wie z. B. Telekom Magenta TV, sorgt für eine umfangreiche Auswahl der Programmquellen. Netzwerk-Standards wie dlna, Miracast und Samsung SmartThings ermöglichen komfortables Content Sharing und Steuerung im Heimnetzwerk. Besten TV-Ton bietet die leistungsstarke, integrierte Soundbar mit einer hervorragenden Audioleistung je nach Modell von 80 bis zu 260 Watt Gesamtmusikleistung.

www.loewe.tv