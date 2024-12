LG und Famobi bringen erste Spiele für LG Magic Remote

LG will mit der Kooperation mit dem Entwicklungsstudio Famobi HTML-Games für LG Magic Remote entwickeln.

LG Electronics (LG) gibt die Kooperation mit Famobi, einem deutschen Entwicklerstudio für HTML-Games, bekannt. Ziel der Partnerschaft ist es, auf Smart-TVs von LG Spiele anzubieten, die ohne zusätzlichen Controller allein mit der Magic Remote Fernbedienung gesteuert werden können. So können Nutzer von LG Smart-TVs ab sofort versuchen, unter anderem das faszinierende Puzzle „Cut the Rope“1 zu lösen. Darüber hinaus hat LG das beliebte Spiel „Thief Puzzle“2 vom mobilen Smartphone auf seine Smart-TVs gebracht. Es beinhaltet eine Vielzahl von spannenden Puzzle- und Jigsaw-Herausforderungen, die speziell für die LG Magic Remote angepasst wurden.



Die neue Partnerschaft mit Famobi ist nur eine von zahlreichen Zusammenarbeiten, in deren Rahmen LG kontinuierlich neue Gaming-Titel auf seiner webOS-Plattform bereitstellt und diese mit maßgeschneiderten Inhalten weiterentwickelt. Die Sammlung umfasst mittlerweile über 600 Gelegenheitsspiele. LG erweitert sein Angebot außerdem durch aufregende Spiele von Play.Works, dem weltweit größten Anbieter von Connected-TV-Games (CTV). Dazu gehören beliebte Titel wie „Wheel of Fortune“, „Tetris®“, „PAC-MAN“ oder das neu eingeführte „SpongeBob SquarePants Bounce“3. Letzteres ermöglicht es den Spielern, in ein Unterwasserabenteuer mit der beliebten Figur SpongeBob einzutauchen – alles bequem vor dem großen Bildschirm eines LG Smart-TVs.