LG QNED evo-Reihe bietet AI-gestütztes TV-Erlebnis

LG Electronics (LG) präsentiert seine überarbeitete 2025er QNED evo-Reihe mit neuer Wide Color Gamut-Technologie.

Die Geräte stehen für ein kabelloses TV-Erlebnis in 4K 144 Hz1 ohne Qualitätsverluste und Verzögerungen sowie eine auf Basis von AI verbesserte Bild- und Tonverarbeitung. Das Benutzererlebnis wird über webOS25 zudem weiter personalisiert und via AI optimiert.

Um seine Wettbewerbsfähigkeit im Premium-TV-Markt weiter zu stärken, setzt LG auf eine Doppelstrategie, die sich auf die marktführenden OLED-Modellreihen sowie die neuen Premium-Modelle der QNED evo-Serie konzentriert. Das 2025er QNED evo-Angebot verfügt dank der neuen Wide Color Gamut-Technologie „Dynamic QNED Color Solution“ über einen verbesserten Farbraum im Vergleich zu früheren Modellen. Die neue Technologie ersetzt Quantum Dots und stellt Farben besonders realistisch und naturgetreu dar. Aufgrund von Dynamic QNED Color Solution wurde die gesamte 2025er QNED evo-Reihe vom global agierenden Testinstitut Intertek mit 100 Prozent Farbvolumen zertifiziert. Dabei wird die Fähigkeit eines Bildschirms gemessen, satte Farben von Originalbildern ohne Verzerrung darzustellen.

2025 wird LG erstmals ein QNED evo-Modell (QNED9M) mit True Wireless 4K-Technologie vorstellen. Diese innovative AV-Übertragungslösung war bisher exklusiv für das OLED evo-Spitzenmodell der M-Serie verfügbar und ermöglicht dank der Zero Connect Box eine kabellose Übertragung hochauflösender Inhalte mit bis zu 4K bei 144 Hz ohne Verluste bei der Bild- und Tonqualität. Der Fernseher selbst benötigt nur ein Netzkabel; Peripheriegeräte wie Spielkonsolen, Set-Top-Boxen, Blu-ray-Player und mehr werden direkt an die Zero Connect Box angeschlossen. Dies eröffnet dem Anwender neue Möglichkeiten bei der Raumgestaltung und vermeidet Kabelgewirr am TV selbst.

AI-Prozessor sorgt für höchste Bild- und Soundqualität

Auch die Bild- und Tonqualität der QNED evo-Serie wurde von LG weiterentwickelt. Das Herzstück dieser Serie ist der jetzt noch leistungsstärkere α8 AI-Prozessor, der eine um fast 70 Prozent höhere AI-Leistung im Vergleich zum Vorjahresmodell bietet. Seine AI-Funktionen umfassen unter anderem fortschrittliches Upscaling und die natürliche Darstellung von Gesichtern, Objekten, Texten und Hintergründen. Darüber hinaus zerlegt Dynamic Tone Mapping Pro jede einzelne Szene in viele tausend Bereiche, um HDR-Effekte und Helligkeit für jeden Bereich fein abzustimmen, während künstliche Intelligenz gleichzeitig 2-Kanal-Stereoton für ein reichhaltigeres Klangerlebnis in überzeugenden virtuellen 9.1.2-Raumklang umwandelt.

Die neue AI Magic Remote-Fernbedienung mit integrierter AI-Taste bietet Nutzern hohen Bedienkomfort und erleichtert die Analyse von Sehgewohnheiten und die Erstellung darauf basierender individuell zugeschnittener Inhalts-Empfehlungen und App-Vorschlägen. Zusätzlich verbessert wird die Personalisierung durch Voice ID, Generative AI Gallery und individuelle Bild- sowie Tonmodi. Bereits ein kurzer Druck auf die AI-Taste führt den Nutzer zu relevanten Schlüsselwörtern und TV-Funktionen. Ein langer Druck ermöglicht hingegen die personalisierte Suche auf Basis eines großen Sprachmodells (LLM).

Ebenso trägt die Smart-TV-Plattform webOS25 mit hyper-personalisierten Serviceinnovationen und Inhalten zu einem noch umfassenderen Benutzererlebnis bei. Nützlich erweist sich hier die Unterstützung durch zahlreiche AI-Funktionen und das fortlaufende webOS Re:New-Programm, das über die bestehende webOS-Version hinaus Upgrades auf die webOS-Versionen der nächsten vier Jahre und deren funktionelle Verbesserungen beinhaltet.

QNED-Serie umfasst erstmals auch ein 100-Zoll-Modell

Erstmals wird die 2025er QNED-Serie auch eine 100-Zoll-Option beinhalten. Die Range umfasst somit Modelle von 40 bis 100 Zoll, um der steigenden Nachfrage nach ultragroßen Premium-LCD-Fernsehern gerecht zu werden.

