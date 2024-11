VARTA präsentiert die Mag Pro Wireless Power Bank

Von Apple mit dem iPhone 12 eingeführt, verbindet die Ladelösung kabelloses Laden per Qi-Standard mit Magneten in Smartphone und Ladegerät

Das Smartphone per Kabel zu laden ist anno 2024 nicht mehr zeitgemäß. Leistungsstark, praktisch und vor allem deutlich ansehnlicher sind Ladelösungen, die kabellos funktionieren. Zunehmend im Trend: Power Banks, die sich magnetisch an die Rückseite des Smartphones heften.

Mit der neuen Mag Pro Wireless Power Bank präsentiert VARTA einen mobilen Energierucksack mit wahlweise 5.000 mAh oder 10.000 mAh für Smartphones, der sowohl Qi-Charging als auch den MagSafe-Standard unterstützt. Die Mag Pro Wireless Power Bank ist ab sofort für 44,99€ bzw. 59,99€ (UVP) erhältlich.

Das Prinzip von MagSafe ist so einfach wie genial: Von Apple mit dem iPhone 12 eingeführt, verbindet die Ladelösung kabelloses Laden per Qi-Standard mit Magneten in Smartphone und Ladegerät. Ein Geniestreich, der inzwischen auch außerhalb des Apple-Kosmos seine Kreise zieht. Denn auch für Android-Geräte werden Hüllen mit entsprechendem Magneteinsatz verkauft, um die Vorteile dieses Patents nutzen zu können. Durch die Magnetverbindung ist eine konstante und erschütterungssichere Verbindung beim Ladevorgang gewährleistet – ideal für die Ansprüche der modernen Always-On-Generation, die damit einfach, nahtlos sowie gleichzeitig stylisch die Energieprobleme ihres Smartphones löst. Mit den Mag Pro Wireless Power Banks liefert VARTA nun seine eigene Interpretation einer zeitgemäßen MagSafe Power Bank, die auf der langjährigen Expertise im Power Bank-Sektor basiert.

Zeigen, wie man lädt

Die Mag Pro Wireless Power Bank von VARTA bietet eine Kapazität von 5.000 mAh und passt mit ihrer modernen Formsprache und Farbgebung zu beinahe jeder Smartphone-Rückseite oder Hülle. Neben dem klassischen Weiß wird die Mag Pro Wireless Power Bank 5.000 mAh auch in Grün und Orange erhältlich sein. Die Oberfläche aus weichem, gummiartigem Material unterstützt nicht nur den Halt der Power Bank am Smartphone, sondern sorgt im täglichen Gebrauch für ein angenehmes Handgefühl. Dank Abmessungen von 61 mm in der Breite und 92 mm in der Höhe trägt die Mag Pro Wireless Power Bank nicht unangenehm auf und fügt sich nahtlos in die Ergonomie der Smartphone-Rückseite ein, ohne überzustehen. Für Vielbeschäftigte und Power-User wird auch eine Version mit 10.000 mAh in klassischem Schwarz erhältlich sein, die trotz großer Leistungsfähigkeit einen handlichen Formfaktor beibehalten wird.

Sicherer Blickfang

Mit der Rückseite des Smartphones verbunden, lädt die Power Bank das Smartphone mit bis zu 7,5 W bei der 5.000er Variante und sogar mit bis zu 10W bei der 10.000mAh-Version. Dadurch wird der Akku beim Ladevorgang schonend gefüllt, auch wenn parallel die Social Media Follower auf dem Laufenden gehalten werden. Über den USB Typ C Anschluss an der Unterseite der Power Bank können sowohl die Power Bank selbst, als auch die Geräte von Freunden und Familienmitgliedern bei Bedarf per Kabel mit 12 W aufgeladen werden, bei der 10.000 mAh Power Bank über zwei USB C Ports sogar mit 18 bzw. 20 W.

Über einen Knopf an der Geräteseite lässt sich die Mag Pro Wireless Power Bank ein- und ausschalten. Das Design-Highlight ist ein beleuchtetes VARTA Logo auf der Vorderseite der ansonsten in minimalistischem Look gehaltenen Power Bank. Der Schriftzug ist nicht nur ein absoluter Hingucker auf jeder Smartphone-Rückseite, sondern erfüllt auch eine elementare Funktion im täglichen Gebrauch: In drei Farbabstufungen ist der aktuelle Akkustand anhand der Beleuchtung des Schriftzugs ablesbar – von dunkelblau (70-100%) über hellblau bis hin zu weiß (0-30%), wissen Nutzer immer, wie viel Energie unterwegs zur Verfügung steht. Einen Ladevorgang kommuniziert der Schriftzug über ein pulsierendes Lichtsignal.

Beim Thema Sicherheit macht VARTA auch bei der Mag Pro Wireless Power Bank keine Kompromisse: Die aus den anderen Power Bank Modellen des Portfolios bekannte Advanced Safety Technology, die kürzlich mit dem EU Product Safety Gold Award ausgezeichnet wurde, ist ebenfalls integriert und bietet beispielsweise Schutz gegen Tiefenentladung oder Überladung des verbauten Akkus. Damit sichert die Mag Pro Power Bank von VARTA nicht nur den Akku-Stand sondern auch das Gerät selbst vor Sicherheitsrisiken, die im Eifer des Alltags gerne unbeabsichtigt entstehen können.

Die Mag Pro Wireless Power Bank ist der perfekte Energierucksack für alle Smartphone-Nutzer. Die Kapazitätsgröße von 5.000 mAh kombiniert eine ausreichende Leistung für den Alltag mit einem angenehmen Formfaktor in der Hand und ist in den Farben Weiß, Grün und Orange für 44,99€ (UVP) erhältlich, während Power-User sich für die Mag Pro Wireless Power Bank 10.000 mAh in Schwarz entscheiden können, die ab sofort für 59,99€ (UVP) erhältlich ist.

www.varta-ag.com/de