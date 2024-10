Logitech MX Creative Console entfesselt kreatives Potenzial

Die MX Creative Console erweitert die Möglichkeiten für die Arbeit mit KI-Funktionen wie der generativen Füllung in Adobe Photoshop und der textbasierten Bearbeitung in Adobe Premiere Pro

Die Logitech MX Creative Console ermöglicht es digitalen Kreativschaffenden, sich ganz auf ihre künstlerische Arbeit zu konzentrieren.

Die MX Creative Console bietet direkten Zugriff auf die wichtigsten Steuerelemente und ermöglicht eine umfassende Konfiguration, um Arbeitsabläufe zu optimieren und repetitive Aufgaben zu automatisieren.

„Die digitale Kreativität durchläuft einen massiven Wandel, der die Art und Weise, wie Menschen kreativ arbeiten, ständig verändert. Die MX Creative Console wurde daher entwickelt, um Menschen dabei zu helfen, ihre Arbeitsabläufe neu zu gestalten, damit sie smarter und schneller arbeiten können“, sagt Anatoliy Polyanker, General Manager der MX Business Unit bei Logitech. „Mit den neuesten Ergänzungen des MX-Ökosystems von Logitech, der MX Creative Console und der kürzlich angekündigten MX Ink, greifen wir die wichtigsten Trends der Demokratisierung der digitalen Kreation, des 3D-Designs und des Spatial Computing sowie der KI-gestützten Arbeitsabläufe auf.“

Die ultimative Lösung für Kreativprofis: Logitech MX & Adobe

Die Zusammenarbeit ermöglicht eine tiefe Integration durch maßgeschneiderte Plug-ins für beliebte Adobe-Anwendungen wie Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition und Adobe Illustrator. Die MX Creative Console erweitert die Möglichkeiten für die Arbeit mit KI-Funktionen wie der generativen Füllung in Adobe Photoshop und der textbasierten Bearbeitung in Adobe Premiere Pro. Um die Partnerschaft zu zelebrieren, wird jede MX Creative Console mit einem kostenlosen dreimonatigen Adobe Creative Cloud All Apps-Abonnement ausgeliefert, das neuen und bestehenden Nutzerinnen und Nutzern einen erheblichen Mehrwert bietet.

Maßgeschneidert für individuelle Workflows

Die MX Creative Console bietet jeder Nutzerin und jedem Nutzer eine vielseitige und personalisierte Erfahrung. Sie verfügt über ein Tastenfeld mit dynamischen Displaytasten zum Aufrufen und Auslösen der wichtigsten Aktionen sowie über ein anpassbares Dialpad, das als intelligente analoge Navigationssteuerung fungiert. Mit der kostenlosen Software Logi Options+ bietet die Konsole eine nahtlose App-Integration unter Windows und Mac mit anpassbaren Bedienelementen, Plug-ins, Profilen und Symbolen, die über den Logi Marketplace erhältlich sind. In Zukunft wird die Software durch neue Funktionen und Plug-ins erweitert.

Designed für Nachhaltigkeit

Die MX Creative Console besteht aus Kunststoffteilen, die zu 72 % aus recyceltem Kunststoff bestehen, aus Aluminium, das mit erneuerbaren Energien hergestellt wurde, und wird in einer FSC-zertifizierten Papierverpackung geliefert; außerdem werden Mikrotexturen anstelle von Farbe verwendet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Benutzer ihren kreativen Arbeitsablauf meistern können, während gleichzeitig der CO2-Fußabdruck des Produkts minimiert und der Kreislaufgedanke gefördert wird.

Die MX Creative Console ist in den Farben Pale Grey und Graphite für 229,99 Euro erhältlich. Die Logi Options+ App kann kostenlos unter logi.com/optionsplus heruntergeladen werden.

www.logitech.com/de-de