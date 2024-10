Matter macht das FRITZ!Smart Gateway noch smarter

Matter als offener Kommunikationsstandard ermöglicht die nahtlose Vernetzung und Steuerung von Smart-Home-Geräten verschiedenster Hersteller und eröffnet völlig neue Integrationsmöglichkeiten für smarte Geräte. Ob FRITZ!Smart- oder kompatible HAN-FUN- und Zigbee-Geräte, ob direkt am FRITZ!Smart Gateway oder an der FRITZ!Box angemeldet – das FRITZ!Smart Gateway bindet das FRITZ! Smart Home nahtlos und vollständig in ein bestehendes Matter-Netzwerk ein. Die intelligenten FRITZ!Smart-Steckdosen lassen sich so künftig mit Matter-kompatiblen Bewegungsmeldern schalten.

FRITZ!Smart-Heizkörperregler werden via Sprache mit Alexa, Siri oder Hey Google steuerbar. Egal, ob „Siri, stelle den Heizkörperregler auf 20 Grad“ oder „Hey Google, schalte das Licht an“ – die Steuerung wird intuitiver und vielseitiger. Das sorgt für maximale Flexibilität und Konnektivität im Smart Home.

Das FRITZ!Smart Gateway fungiert nun als Matter Bridge, wodurch ausgewählte FRITZ!Smart-Geräte sowie kompatible Geräte (wie HAN-FUN- und Zigbee-Geräte) in Verbindung mit einem Matter Controller gesteuert werden können. Zukünftig werden weitere FRITZ!-Smart-Home-Produkte hinzukommen. Für die Einrichtung wird folgendes Equipment benötigt:

FRITZ!Box

FRITZ!Smart Gateway

FRITZ!Smart-, HAN-FUN- oder Zigbee-Gerät

Matter Controller (Steuerzentralen von z. B. Amazon Alexa, Apple Home oder Google Home)

www.avm.de