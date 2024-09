Mobile Smart Home von Samsung geht zum Start der IFA auf Roadshow

Wie smarte Geräte, nahtlose Vernetzung und eine Prise AI das Leben in den eigenen vier Wänden leichter machen können? Das können Verbraucher ab September live erleben, wenn das Mobile Smart Home von Samsung auf Deutschland-Tour geht.

Der Showroom ist mit smarten Samsung Hausgeräten und TVs, Wärmepumpe und vielfältigen Devices von Partnern wie SMA, Yale, Aqara und Philips Hue ausgestattet, die alle über das SmartThings-Ökosystem miteinander verbunden sind und zentral gesteuert werden können. Von Berlin über Köln, Düsseldorf und Metzingen nach München macht das Haus die Vorteile von Smart Home für Konsument*innen erlebbar und hält einige große Wow-Momente auf kleinem Raum bereit.

Mit Start der IFA in Berlin wird das mobile Smart Home von Samsung durch Deutschland touren und seine Türen für Verbraucher öffnen, um ihre Fragen zu Smart-Home-Lösungen zu beantworten und die Vorteile eines vernetzten Zuhauses nahezubringen. SmartThings ist das offene Ökosystem von Samsung, mit dem sich vielfältige vernetzte Wohnszenarien realisieren lassen. Über 6.000 kompatible Geräte von Samsung und Partnern können bequem per SmartThings App verbunden und gesteuert werden.

„Wir machen die Erfahrung, dass Konsument*innen vor dem Schritt vom Heim zum Smart Home viele Fragen haben. Was sind die Mehrwerte, wie starte ich, was sind die Kosten – und wo liegen die Einsparpotenziale? Um ihnen den Einstieg in ein smart vernetztes Zuhause leichter zu machen, bringen wir ein authentisches Smart-Home-Erlebnis direkt zu den Menschen. Mit unserem modernen, gemütlichen Smart Home klären wir auf und zeigen, wie einfach und sicher die Vernetzung von Geräten verschiedener Hersteller sein kann“, so Dr. Thorsten Böker, Director Business Development bei Samsung Electronics Deutschland.

Für alle, die ihr Zuhause smart gestalten möchten und sich keine Gedanken über die Kompatibilität der Geräte machen wollen, bietet der „Works with SmartThings“-Store eine zentrale Anlaufstelle. Er erleichtert die Suche nach Produkten von Samsung und anderer namhafter Marken, die mit SmartThings kompatibel sind.

Nutzungsszenarien im Fokus: Energiemanagement, einfache Routinen und Sicherheit

In dem mobilen Showroom können Verbraucher die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von SmartThings vor Ort selbst ausprobieren und entdecken, welche Einsatzbereiche und smarten Lösungen für die eigenen vier Wände sinnvoll sind. So kann jeder für sich entscheiden, welche der sechs gezeigten Nutzungsszenarien in den persönlichen Alltag passen. Das Mobile Smart Home beherbergt ganzheitliche Energiekonzepte, in denen Solaranlage, Batterie und Wärmepumpe zusammenspielen und Verbrauchern den Energieverbrauch ihrer Geräte mit SmartThings Energy im Blick behalten und smart regulieren können. Intelligente Routinen passend zum individuellen Tagesablauf steuern Lichtstimmung und Geräte automatisch und nehmen dadurch viele Handgriffe ab. Neben smarten Anwendungen für Unterhaltung, Arbeit und Workout steht das Thema Sicherheit im Fokus. Das smarte Zuhause integriert Video- und Alarmsysteme ganz automatisch und belässt die Kontrolle über die Wohnungstür in der Hand der Konsumenten – gesteuert über Waschmaschine, Smartphone oder TV. Ob zwei, vier oder acht Beine, auch Haustiere können von Vernetzung profitieren. Welche Rolle dabei der JetBot AI+ Saugroboter spielt, erfahren Besucher*innen bei einem Rundgang.

Interaktives Erlebnis in sechs Städten

Verbraucher erwartet in den ausgewählten Städten eine geführte Tour durch das Haus, in der sie mehr über die Gerätevielfalt und Anwendungen von Samsung und den Partnern SMA, Yale, Aqara und Philips Hue erfahren. Dabei können sie die Geräte selbst ausprobieren, Befehle auslösen und smarte Routinen testen. Daneben gibt es interaktive Gewinnspiele und attraktive Rabatte auf SmartThings Angebote. Zum Auftakt auf der IFA Berlin auf dem Außengelände neben dem CityCube gibt es vom 5.-10.09.2024 vielfältige Mitmachmöglichkeiten, darunter eine attraktive Tombola. Folgende weitere Stationen sind geplant: Mall of Berlin (13.-14.09.2024), Digital X Köln (18.-19.09.2024), Düsseldorf Schadowplatz (14.-18.10.2024), Outletcity Metzingen (28.-31.10.2024) und schließlich die Heim+Handwerk Messe München (27.11.-1.12.2024).

www.samsung.de