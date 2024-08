Absatz von TV-Geräten steigt im 2. Quartal um 17 Prozent

Positiver Impuls sorgt für leichtes Wachstum der TV-Verkaufszahlen auf Halbjahresbasis

Spürbare Erholung: Laut des aktuellen CE-Branchenkompass von ZVEI und Deutscher TV-Plattform in Kooperation mit der GfK ist der Absatz von TV-Geräten im zweiten Quartal 2024 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 17 Prozent gestiegen. Dies beruht in erster Linie auf einem „EURO-Effekt“ durch die Anschaffung neuer Fernseher im Vorfeld und während der Fußball-Europameisterschaft 2024. Nach einem schwächeren ersten Quartal resultiert daraus für das erste Halbjahr 2024 insgesamt ein leichter Zuwachs auf 2,01 Millionen TV-Geräte (1. Halbjahr 2023: 1,99 Millionen). Bei der Neuanschaffung entschieden sich die Konsumenten stärker für Fernseher mit größeren Bildschirmdiagonalen. Während der Anteil von TV-Geräten bis zu 50 Zoll gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 um sechs Prozentpunkte zurückging, stiegen die Anteile der Segmente 51 bis 65 Zoll (+ 3 Prozentpunkte) und größer (+ 2 Prozentpunkte) leicht an. Der Anteil von Ultra-HD-TVs legte im zweiten Quartal des laufenden Jahres nochmals leicht auf 79 Prozent zu. Insgesamt wurden in Deutschland seit der Markteinführung rund 32,6 Millionen Ultra-HD-Fernseher verkauft. Der Anteil der UHD-Fernseher, die alle gängigen HDR-Verfahren darstellen können, kletterte im ersten Halbjahr 2024 um vier Prozentpunkte auf 28 Prozent (1. Halbjahr 2023: 24 %).

Im Gegensatz zum Videomarkt zeigte die Absatzkurve im Audiomarkt in nahezu allen Segmenten im ersten Halbjahr leicht nach unten – Verstärker, Tuner sowie Plattenspieler bildeten die Ausnahme. Positive Impulse gab es für die Digitalisierung des Radioempfangs: Der Anteil von DAB+ Radios an (stand alone) Radiogeräten stieg im ersten Halbjahr 2024 auf 56 Prozent weiter an (1. HJ 2023: 52 %). Im Hinblick auf die bevorstehende Beendigung der analogen Radioverbreitung via UKW im Jahr 2032 empfiehlt es sich für Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Neuanschaffung von Radiogeräten generell schon jetzt langfristig und nachhaltig zu handeln, und konsequent auf DAB+ Geräte zu setzen. Innerhalb des Radiomarkts weisen Stand-Alone-Radiogeräte mit einem Anteil von 50 Prozent insgesamt den größten Anteil am Absatz auf.

Durch die Rückgänge im Segment Audio war der im CE-Branchenkompass betrachtete Markt für das erste Halbjahr 2024 insgesamt leicht rückläufig, der Umsatz belief sich auf rund 2,7 Milliarden Euro (2023: 2,9 Mrd. €).

Hinweis: Der vom CE-Branchenkompass betrachtete Consumer-Electronics- Markt umfasst TV-Geräte, TV-Zubehör, Radios, Kopfhörer, Lautsprecher sowie Audio- und Soundsysteme. Das betrachtete Radiosegment beinhaltet Radio-Geräte (d.h. Stand-Alone-Radios), Radios in Audio-Home-Systems, Tunern, Receivern sowie Autoradios zum Nachrüsten. Nicht enthalten sind in Kraftfahrzeugen verbaute Radios.