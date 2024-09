Rollei 35 AF: Exklusiver Vorverkauf DACH ab 10. September 2024

Die Rollei 35 AF vereint Tradition und Innovation, indem sie die Essenz der legendären Rollei 35 aus den 1960er Jahren bewahrt.

Die Rollei 35 AF verkörpert eine faszinierende Symbiose aus Tradition und Innovation. Mit ihrem kompakten Design, einem LiDAR-basierten Autofokus und integriertem Blitz erfüllt die Rollei 35 AF die hohen Ansprüche moderner Fotografen, ohne dabei den Charme und die Ästhetik ihres historischen Vorgängers zu verlieren.

Die Produktion der Rollei 35 AF ist ein anspruchsvoller und zeitintensiver Prozess, bei dem mehr als 200 Präzisionsteile in 120 sorgfältig durchgeführten Arbeitsschritten montiert werden. Das Design der Kamera, das sich stark am Retro-Stil des Originals orientiert, erfordert einen nahezu handwerklichen Produktionsprozess, der in der Massenproduktion schwer umsetzbar ist.

Angesichts der anspruchsvollen Produktion und der limitierten Verfügbarkeit wird die Rollei 35 AF in diesem Jahr exklusiv für Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz über den Rollei-Onlineshop angeboten. Der Verkauf in weiteren europäischen Ländern startet ab dem 15. Januar 2025.

Um den Vorverkauf nicht zu verpassen und alle weiteren Informationen zu erhalten, können sich Interessierte unter dem Link www.rollei.de/rollei35af anmelden.