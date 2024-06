Loewe We. SEE oled für ein brillantes TV-Erlebnis

Das neue We. by Loewe chassis SL840 nutzt einen neuen High-Performance-Prozessor und liefert u.a. zwei HDMI 2.1-Eingänge, die CEC, HDCP, ALLM und 120 Hz VRR-Technologie (Variable Refresh Rate) unterstützen

Passend zum Start der Fußball-Europameisterschaft kommt die neue Loewe TV-Modellfamilie We. SEE oled in den Handel. Basierend auf der neuesten V24 Generation von White OLED-Panels von LG Display bieten die TVs eine perfekte Performance mit Ultra HD-Auflösung und einer breiten Palette von HDR-Formaten, einschließlich Dolby Vision, für ein brillantes TV-Erlebnis. Zur Auswahl stehen die drei Bildschirmgrößen 48, 55 und 65 Zoll.

Neues Chassis und Betriebssystem

Das neue We. by Loewe chassis SL840 nutzt einen neuen High-Performance-Prozessor und liefert u.a. zwei HDMI 2.1-Eingänge, die CEC, HDCP, ALLM und 120 Hz VRR-Technologie (Variable Refresh Rate) unterstützen, für noch flüssigere Bewegungen ohne Delay – was speziell beim Gaming gefragt ist. Neu ist auch das superschnelle und smarte Loewe We. Betriebssystem: Die We. SEE oled Serie läuft mit dem neuen os8 Betriebssystem auf Basis von Vidaa. Es bietet schnellen Zugriff auf und volle Unterstützung von Features und Apps, wie beispielsweise Netflix, YouTube, Amazon prime video, Disney+, Apple tv+ und vielen weiteren. Zudem werden Miracast, Apple AirPlay und DTS Play-Fi unterstützt.

Beeindruckender Sound

Neben dem herausragenden Seherlebnis bietet die neue TV-Serie We. SEE oled von Loewe auch ein beeindruckendes Sound-Erlebnis. Dabei sind die integrierten Lautsprecher von vorn nicht sichtbar. Dolby Atmos-Sound in jedem We. SEE oled zusammen mit der raumfüllenden Akustik des nach unten abstrahlenden invisible sound mit 60 Watt Gesamtmusikleistung garantiert großen Spaß sowohl bei Filmen, Musikvideos als auch beim Gaming. Selbstverständlich lassen sich die Modelle der neuen TV-Serie auch mit Loewe Audioprodukten, wie beispielsweise dem Subwoofer Loewe klang sub1 oder den Soundbars Loewe klang bar3 und klang bar5, für beeindruckenden Heimkino-Sound ergänzen. Darüber hinaus lässt sich in Kombination mit den Loewe Multiroom-Lautsprechern aus der klang mr Serie auch direktes Musikstreaming oder Multiroom-Audio genießen.

Geradliniges Design

Das geradlinige Design im puren Monitor-Look mit Aluminium-Rahmen und verdeckten Anschlüssen bietet ein großes Bild und ist dabei extrem schmal und platzsparend. Bestandteil des Designs ist das in Metall geprägte We. by Loewe Markenlogo rechts oben. Die robuste Konstruktion der TV-Serie umfasst einen drehbaren table stand aus Metall und kann durch optionales Zubehör und Aufstelllösungen perfekt ergänzt werden. Mit ihrem extra stylischen Design und den beleuchteten Cursorfeld passt die Fernbedienung We. REMOTE perfekt in das Gesamtbild der neuen TV-Serie We. SEE oled von Loewe.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue TV-Serie Loewe We. SEE oled ist ab Juni im autorisierten Fachhandel verfügbar.

Die unverbindliche Preisempfehlung der Loewe Technology GmbH:

We. SEE 65 oled: 2.699,00 Euro

We. SEE 55 oled: 1.999,00 Euro

We. SEE 48 oled: 1.699,00 Euro

www.loewe.tv