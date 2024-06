Samsung AI TVs für Stadion-Atmosphäre zuhause

Scharfe Sportinhalte erleben: Mit seiner „Change the Game!“-Kampagne stellt Samsung seine 2024er AI TVs in den Mittelpunkt. Die hochmodernen AI-Features der neuesten Samsung TV-Modelle wie dem QN900D sorgen für ein atemberaubendes Bild und satten Klang.

Damit können sich Nutzer mit den Smart TVs pünktlich zum Fußball-Highlight des Jahres Stadionatmosphäre ins heimische Wohnzimmer holen. Kund*innen, die sich im Zuge der „Change the Game!“-Kampagne für ein Samsung Gerät entscheiden, können sich dank der verknüpften SmartDeals-Aktion über bis zu 5.000 Euro Cashback freuen. Mit MagentaTV erhalten sie zudem das Streaming-Programm der Telekom samt Netflix und Disney+ für bis zu 24 Monate kostenlos on top . Der Aktionszeitraum läuft vom 16. Mai bis 14. Juli 2024.

Der Kader der deutschen Nationalelf steht, der Fußball-Sommer kann kommen. Um die Vorfreude weiter zu steigern, präsentiert Samsung nun sein Aufgebot für das Sport-Highlight 2024 in Deutschland: Im Rahmen der Kampagne „Change the Game!“ und den damit verknüpften SmartDeals erhalten Kund*innen bis zu 5.000 Euro Cashback und bis zu 24 Monate freien Zugang zu MagentaTV mit Netflix und Disney+ beim Kauf ausgewählter Samsung TVs. So ist zum Beispiel der 8K Neo QLED QN990C Teil der Aktion. Wer sich für den Supersize TV in beeindruckenden 98 Zoll entscheidet, erlebt spektakuläre Farben und realitätsnahe Bildqualität und kann ganz nebenbei sensationelle 5.000 Euro Cashback abstauben. Mit der HW-Q995D ist auch für satte Sounds gesorgt: Beim Kauf der Flaggschiff Soundbar der Q-Serie können sich Kunden 175 Euro Cashback zurückholen.

Die SmartDeals werden durch weitere namhafte Streaming-Partner wie HD+, waipu.tv und Zattoo komplettiert. Damit schließt Samsung an ein aktuelles Thema an: Mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs ab 1. Juli 2024, ergeben sich neue Möglichkeiten für Mieter*innen in Deutschland in Sachen Fernsehen. Von da an können sie selbst wählen, welchen TV-Anbieter sie nutzen möchten. Mit den SmartDeals und seinem „Made for Germany“-Aktionsprogramms, bietet Samsung die Option, attraktive Streaming-Angebote kostenfrei auszuprobieren. Weitere Infos dazu gibt es hier.

„Change the Game!“: Torschüsse gestochen scharf

Mit seiner „Change the Game!“-Kampagne rückt Samsung unter anderem das Neo QLED 8K Flaggschiffmodell QN900D ins Rampenlicht. Der TV verfügt über den fortschrittlichen AI Gen3 Prozessor. Dieser analysiert dank 512 neuronale Netzwerke jedes Bild vor dem Ausspielen und skaliert es auf nahezu 8K hoch. Einen brillanten Blick auf das Spielgeschehen ermöglicht darüber hinaus der AI Motion Enhancer Pro. Dieser erkennt die Sportart und sorgt für eine flüssige Wiedergabe schneller Ballwechsel. Damit sind Freistöße auch jenseits der 100 km/h ohne Schlieren und Verzerrungen sichtbar. Dank des Real Depth Enhancer Pro wirkt der Ball dabei dreidimensional. Dafür erkennt die neueste Generation der AI Deep Learning-Technologie die Bereiche, auf die sich das Auge konzentriert, und hebt diese entsprechend hervor.

Realitätsnahe Bilder erzeugen auch die Aktionsgeräte der Samsung OLED-Reihe. So skaliert der AI Gen2 Prozessor im AI TV S90D Bilder auf nahezu 4K hoch. Darüber hinaus verfügt der Premium TV über OLED HDR+: Mittels AI werden Kontraste und Helligkeitswerte des Bildes automatisch angepasst, was ein faszinierendes Seherlebnis unabhängig der Raumbeleuchtung ermöglicht.

Keine Stadion-Atmosphäre ohne passenden Sound

Fußballspiele leben nicht nur von schnellen Ballwechseln, ausgeklügelten Spielzügen und atemberaubenden Toren. Es sind auch die Gesänge, Jubelschreie und der Beifall der Fans, die eine Gänsehautatmosphäre im Stadion erzeugen. Mit den smarten AI-Features von Samsung kann dieser unnachahmliche Sound in das heimische Wohnzimmer getragen werden. So lassen beim QN900D nach oben gerichtete Lautsprecher eine weitere Klangdimension entstehen. In Verbindung mit Object Tracking Sound Pro wird ein raumfüllendes Hörerlebnis geschaffen. Damit störende Hintergrundgeräusche wie Straßenlärm keinen Einfluss darauf haben, analysiert der Active Voice Amplifier Pro diese und passt die Wiedergabe daran an. Darüber hinaus optimiert eine AI-gestützte Audio-Remastering-Technologie den Klang anhand der Raumgegebenheiten.

„Passend zu den Sportveranstaltungen des Sommers möchten wir mit unserer Launchkampagne ‚Change the Game!‘ unsere AI TVs ins Rampenlicht rücken“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics, Samsung Electronics GmbH. „Das Gefühl, im Stadion live dabei zu sein, ist einzigartig. Wenn man die großen Spiele stattdessen aber mit Freunden und Familie zuhause verfolgt, dann sollte es sich so live wie möglich anfühlen. Dabei können unsere AI-Features helfen, die direkt in unsere 2024er Premium-Geräte integriert sind, und für großartige Bilder und immersive Sounds sorgen. Mit unseren AI TVs sind Kund*innen also bestens für die Heimspiele gerüstet.“

Zur Kampagne „Change the Game!“ launcht Samsung einen exklusiven TV-Spot bei ARD, ZDF und MagentaTV, der jeweils vor den Live-Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gezeigt wird. Den TV-Spot sowie weitere Kampagnen-Infos gibt es unter www.samsung.com/de/offer/gamechanger/.

Die Kampagne läuft vom 16. Mai bis 14. Juli 2024. Um einen Cashback und kostenfreien Streaming-Zugriff zu erhalten, muss das erworbene Aktionsgerät bis zum 28. Juli 2024 unter samsung.de/smartdeals registriert werden.

