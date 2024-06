ARD Plus App ab jetzt auf Samsung Smart TVs

Die ARD Plus App steht seit Neuestem für alle Samsung Smart TVs ab Modelljahr 2020 zur Verfügung. Nach der Registrierung in der ARD Plus App können Zuschauer ausgewählte Inhalte aus 70 Jahren ARD-TV-Geschichte hochauflösend und in prächtigen Farben genießen.

Den Schimanski-Tatort aus den 1980er-Jahren in 8K-Qualität genießen, Bud Spencer mit raumfüllendem Klang erleben oder in schillernden Farben in „Die Lindenstraße“ eintauchen – möglich machen es moderne TV-Technologien von Samsung in Kombination mit dem Angebot von ARD Plus. Die ARD Plus Streaming-App kann seit Neuestem auf Samsung Smart TVs ab dem Modelljahr 2020 genutzt werden. Damit erhalten Zuschauer*innen über den Samsung Smart Hub direkten Zugriff auf das größte Tatort-Archiv, bekannte Kinderserien und beliebte Filme aus 70 Jahren ARD.

Dank der AI Upscaling-Technologie von Samsung können die Inhalte aus den vergangenen Jahrzehnten je nach TV-Modell in bis zu 4K und 8K Auflösung geschaut werden. Dafür analysiert zum Beispiel im 2024er 8K Neo QLED QN900D2 der leistungsstarke AI Gen3 Prozessor jedes Bild und skaliert dieses hoch. Für ein modernes Home Entertainment-Erlebnis sorgt auch die Quantum HDR-Technologie, die unter anderem im 2024er OLED Flaggschiffmodell S95D3 integriert ist. AI übernimmt dabei die Feinabstimmung zwischen Helligkeit und Kontrast, sodass eine realistischere Bilddarstellung möglich wird. Nicht zuletzt kommt bei verschiedenen Samsung TVs auch im Bereich Sound fortschrittliche AI zum Einsatz. So verbessert der Active Voice Amplifier Pro mittels AI die Klangqualität von Dialogen, während Adaptive Sound Pro die Tonausgabe an die Raumbeschaffenheit, die Lautstärke und den Inhalt anpasst.

„Unsere TVs spielen ihre Stärke nicht nur bei neuen, sondern auch bei älteren Inhalten aus“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics, Samsung Electronics GmbH. „Dank ihnen können Inhalte aus vergangenen Jahrzehnten in neuem Glanz erstrahlen. Unsere Partnerschaft mit ARD Plus und die Bereitstellung der ARD Plus App auf unseren Smart TVs ermöglicht es Zuschauern, in die nostalgische Welt des deutschen Fernsehens einzutauchen und beliebte Inhalte in atemberaubender Qualität zu genießen.“

Programmschätze aus 70 Jahren ARD

Das kommerzielle Video on Demand-Angebot ARD Plus bietet eine große Auswahl an Inhalten, die in der ARD-Mediathek aufgrund lizenz- und rundfunkrechtlicher Vorgaben nicht mehr verfügbar sind. „Fans erhalten über ARD Plus und die dazugehörige App Zugriff auf eine große Auswahl der beliebtesten und erfolgreichsten TV-Filme, Serien, Shows, Dokumentationen und Kinderprogramme der ARD“, sagt Ingo Vandré, Geschäftsführer der ARD Plus GmbH. „Wir freuen uns, dass wir dank Samsung nun ein noch größeres Publikum mit unserem liebevoll kuratierten und stetig wachsendem Angebot erreichen können.“

