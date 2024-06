Platz 1 für Samsung TVs in zahlreichen Bestenlisten

Auch in diesem Jahr überzeugt das TV- und Soundbar-Portfolio von Samsung die Experten der Fachpresse. Die neuen 2024er Premium Neo QLED und OLED Fernseher von Samsung sowie die klangstarken Soundbars der Q-Serie konnten durch ihre exzellente Bild- und Tonqualitäten überzeugen und so hervorragende Bewertungen und Auszeichnungen erlangen.

Die Testergebnisse dienen Kunden als wertvolle Orientierungshilfe bei der Auswahl von Premium Heimkino-Produkten, die ihren individuellen Bedürfnissen und ihrem Lebensstil entsprechen.

Exzellente Bilder, raumfüllender Klang, elegantes Design und exklusive Features – das macht ein großartiges TV-Erlebnis aus. All das bieten die 2024er Samsung TVs und Soundbars, die auch von Fachmedien vielfach gelobt werden2.

„Unser Ziel ist es, unseren Nutzern ein Premium Heimkino-Erlebnis mit herausragender Bild- und Tonqualität zu ermöglichen. Die hochkarätigen Auszeichnungen der Fachmedien sind die Bestätigung für uns, dass sich unser Engagement für kontinuierliche technische Innovation auszahlt“, so Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics. „Daher sind wir sehr stolz auf die großartigen Ergebnisse, die wir bisher mit unseren 2024er Premium TVs und Soundbars erzielen konnten.“

Preisgekrönte Bildbrillanz: Samsung OLED TV an der Spitze der Bestenliste

Die eindrucksvolle Farbwiedergabe der Samsung OLED TVs verspricht Nutzern ein atemberaubendes Seherlebnis. Die CHIP zeigt sich beeindruckt von den satten Farben und tiefen Schwarztönen. So belegt das Flaggschiff-Modell S95D in 77 Zoll mit einer Bewertung von 1,3 bei CHIP den ersten Platz unter den Fernsehern des Jahres 20244. Die Connect5 führt das Modell ebenfalls an der Spitze der Bestenliste: „Der momentan hellste Stern am OLED-Himmel, überzeugt in allen Disziplinen“. Das Display des 2024er S95D ist mit der fortschrittlichen „OLED Glare Free“-Technologie6 von Samsung ausgestattet. In Form einer Hartbeschichtung mit besonderer Oberflächenstruktur sorgt sie für hohe Farbgenauigkeit und reduziert Reflexionen bei gleichbleibender Bildschärfe. Die hohe Bildqualität des TVs hat auch die ComputerBild mit der Note 1,1 „sehr gut“ im Test überzeugt: „Er zählt mit natürlicher Farbwiedergabe, gigantischem Kontrast und sauberen Bewegungen zu den besten Fernsehern überhaupt“. Zudem sind das Fachmagazin Satvision als auch die Audiovision von der erstklassigen Bildqualität des OLED S95D TVs begeistert, beide Fachmedien haben den TV getestet und mit „sehr gut“ bewertet.

Hochkarätige Auszeichnungen auch für 2024er Samsung Neo QLED TVs

Neben dem Premium OLED TV haben auch die Neo QLED Modelle von Samsung eine Vielzahl an Auszeichnungen erhalten. So überzeugte der Neo QLED QN90D10 mit seinem großartigen Seherlebnis und seiner nahezu real wirkenden Wiedergabe von Inhalten die ComputerBild. Der TV erhält so die Bestnote 1,3 „sehr gut“, da er „tolle Bildqualität im Dunkeln wie bei Tageslicht“ liefert. Das sehen die Tester*innen der Fachzeitschrift Satvision ähnlich. Auch hier hat der TV die Bestnote „sehr gut“ erreicht: „Die Kombination aus hoher Spitzenhelligkeit, sehr gutem Schwarzwert und überzeugender Farbraumabdeckung sorgte unter dem Strich für eine sehr gute Bildqualität mit lebhaften Farben und knackigen Kontrasten.“ Der QN90D hat auch im Test der Audiovision punkten können, der TV hat die Note „sehr gut“ zusätzlich zu den Auszeichnungen „Referenz“ und „Highlight“ erhalten. Die Redaktion betont, dass „der GQ65QN90D bei der Panel-Helligkeit nicht zu schlagen ist“.

Zugleich konnte auch der Neo QLED 8K TV QN900D14 zahlreiche Auszeichnungen abstauben. So vergibt HDTV gleich fünf Auszeichnungen; der QN900D TV hat im Test der Redaktion nicht nur die Note „ausgezeichnet“ erhalten, sondern wurde auch als „Highlight“, „Design-Innovation“ „Heimkino-Tipp“ und „Gaming-Referenz“ ausgezeichnet. Der QN900D TV hat auch die Tester der Connect begeistert. Das Modell hat dank seiner „8K-Auflösung mit exzellentem AI-Upscaling“ und seiner gewaltigen Farbenpracht das Testergebnis „überragend“ erhalten.

Kraftvoller Klang, der beeindruckt

Auch in puncto Sound brilliert Samsung und vervollständigt somit das erstklassige Heimkino-Erlebnis für seine Nutzer. So hat der neue Music Frame im Test der Connect mit „sehr gut“ überzeugen können. Vor allem das elegante Design in Kombination mit individuellen Einsatzmöglichkeiten und der hervorragende Sound des Lautsprechers wurden von den Testern gelobt. Zudem hat die HW-Q995D Soundbar der Q-Serie die Tester*innen der ComputerBild mit ihrem harmonischen Klangerlebnis beeindruckt18. Das Modell lieferte im Test überragende Raumklangeffekte, eine präzise Sprachwiedergabe, starke Bässe und hat ein Ergebnis von 1,3 „sehr gut“ erhalten. Aktuell steht die HW-Q995D auch auf der Soundbar-Bestenliste von hifi.de mit der Bestnote „sehr gut“ auf Platz 1. Die Tester loben vor allem den raumfüllenden Klang und die einfache Vernetzung der Soundbar. Dank des integrierten Features Q-Symphony entsteht ein packender Surround Sound-Effekt, der die Klänge des Fernsehers und der Soundbar harmonisch aufeinander abstimmt.

Das neue 2024er TV- und Soundbar-Portfolio von Samsung ist im Samsung Onlineshop und im Handel verfügbar.

