Samsung Galaxy Book4-Serie mit AI-Funktionen

Die Galaxy Book4-Serie von Samsung ist ab dem 26. Februar in Deutschland erhältlich sein wird. Die neueste Premium-PC-Reihe vereint Performance, ein brilliantes Touchscreen-Display und verbesserte Konnektivität.

Die Galaxy Book4-Serie, zu der das Galaxy Book4 Ultra, das Galaxy Book4 Pro, das Galaxy Book4 360 und das Galaxy Book4 Pro 360 gehören, wurde am 2. Januar in Korea gelauncht und ist in Kürze auch in Deutschland verfügbar.

„Wir freuen uns, dass die Nutzer die Intelligenz, Konnektivität und Produktivität der Galaxy Book4-Serie erleben können, die unsere Premium-PC-Reihe auf ein hohes Level hebt“, sagte TM Roh, President und Head of Mobile eXperience Business bei Samsung Electronics. „Die Galaxy Book4-Serie bietet hohe Leistung und Multi-Device-Konnektivität, die Verbraucher*innen von einem High-Performance-PC auf dem heutigen Markt erwarten“.

Die Galaxy Book4-Serie bietet intelligente Funktionen für Produktivität, unterstützt durch performante Hardwareleistung. Das Galaxy Book4 Ultra ist mit einem neuen Intel Core Ultra-Prozessor ausgestattet, der CPU, GPU und eine neu hinzugekommene NPU (Neural Processing Unit) in einem Paket vereint1.Jedes Galaxy Book4-Modell verfügt zudem über einen neuen, diskreten Samsung Knox Sicherheitschip, der kritische Systemdaten separat schützt und so die Sicherheit erhöht.

Touch-Display und Konnektivität im Galaxy Ecosystem

Das Galaxy Book4 Ultra und die Galaxy Book4 Pro-Serie verfügen über einen Dynamic AMOLED 2X-Touchscreen mit klarem Kontrast und lebendigen Farben. Das atemberaubende Seherlebnis bleibt auch bei hellem Sonnenlicht erhalten, da der Vision Booster die Helligkeit automatisch erhöht und die Antireflexions-Technologie2 unerwünschte Spiegelungen reduziert.

Zudem bietet die Galaxy Book4-Serie von Samsung die Konnektivität im Galaxy Ecosystem, die es Nutzern ermöglicht, nahtlos mit ihren Samsung Galaxy-Geräten verbunden zu bleiben: Vom Second Screen-Feature mit dem Nutzer ihr Tablet als Monitor verwenden können bis hin zu Multi Control4 für das einfache Verschieben von Dateien zwischen Geräten mit der Maus und dem Touchpad. Mit der Galaxy Book4-Serie profitieren Nutzer von Funktionen, die ihre Produktivität und Kreativität unterstützen – verpackt in einem schlanken und leichten Design, für starke Performance auch von unterwegs.

Preise und Verfügbarkeit

Die Galaxy Book4-Serie ist ab dem 26. Februar verfügbar:

GalaxyBook4 Ultra ab 2.799,00 €

GalaxyBook4 Pro ab 1.899,00 €

GalaxyBook4 360 ab 1.399,00 €

GalaxyBook4 Pro 360 ab 1.999,00 €

