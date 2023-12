Neue Generation des Swift Go 14 von Acer mit Intel Core Ultra Prozessoren

Das brandneue Acer Swift Go 14 bietet durch die Integration von Intel AI Boost und Copilot in Windows 11 eine erweiterte KI-Unterstützung für verbesserte Leistung und Funktionalitäten

Acer hat heute die neue Generation des Acer Swift Go 14 (SFG14-72) angekündigt, die von Intel Core Ultra Prozessoren1 angetrieben wird. Die neuen Modelle sind mit einem Intel Arc Grafikprozessor (GPU) und Intel AI Boost ausgestattet.

Das Swift Go 14 kommt in einem hochwertigen Gehäuse mit Aluminium-Applikationen und besitzt ein 35,6 cm (14 Zoll) großes OLED-Display, um Inhalte in kräftigen Farben darzustellen.

Next Generation Performance mit Intel Core Ultra 7 Prozessoren

Das Acer Swift Go 14 ist mit bis zu dem neuen Intel Core Ultra 7 155H Prozessor ausgestattet und als Intel Evo Edition zertifiziert. Damit erfüllt es hohe Leistungsanforderungen und Funktionen wie Instant Wake, Schnellladung und eine verlängerte Akkulaufzeit von bis zu 12,5 Stunden2. Die Prozessoren der Intel Ultra Core H-Serie sind außerdem mit Intel AI Boost1 ausgestattet, die als dedizierte KI-Engine fungiert. Außerdem sind sie mit dem integrierten Intel Arc Grafikprozessor ausgestattet, der optimierte Leistung und immersive Erlebnisse sowohl beim Spielen als auch bei der Content-Erstellung bietet. Dies setzt eine Vielzahl von KI-gestützten Ressourcen frei bei gleichzeitig extrem hoher Energieeffizienz. Mit Intel Unison kann das Windows-11-Notebook auch mit Android- oder iOS-Geräten gekoppelt werden, um ein nahtlos integriertes Erlebnis3 für Dateiübertragungen, Anrufe, Nachrichten und Geräteverwaltung auf einem einzigen Bildschirm zu schaffen.

Immersive Erlebnisse dank modernster KI-Funktionen

Die 1.440p QHD-Webcam des Swift Go 14 macht Streaming und Videokonferenzen nicht nur reaktionsschneller, sondern auch effizienter dank KI-unterstützter Technologie. Acer PurifiedVoice entfernt störende Hintergrundgeräusche, während Acer PurifiedView das beste Bild auf dem Bildschirm präsentiert, inklusive Hintergrundunschärfe, automatischem Framing und Blickkorrektur. Erkennt das Notebook die Nutzung von Kamera oder Mikrofon, öffnet sich das Acer QuickPanel, das eine unkomplizierte Konfiguration der Videokonferenz ermöglicht.

Copilot in Windows4 nutzt die Leistung von KI und ist darauf ausgelegt, Prozesse zu beschleunigen und Zeit zu sparen. Zudem kann es personalisierte Antworten, Inspirationen und Unterstützung bei Aufgaben bieten. Copilot kann beispielsweise helfen, eine Webseite zusammenzufassen, eine E-Mail zu schreiben, PC-Einstellungen zu ändern oder ein Bild zu generieren. Diese KI-Funktionen stehen in Apps wie Paint, Snipping Tool, Photos und mehr zur Verfügung.

Mit einem einzigen Klick auf die AcerSense-Taste können Leistung, Wartung und Anpassungsmöglichkeiten über die AcerSense-Utility-App verwaltet werden. Diese verfügt über einen Acer AI Zone-Tab, um die KI-Funktionen des Geräts einfach zu finden und Updates zu erhalten. Die wichtigsten Anschlüsse des Swift Go 14, darunter zwei USB4 Type-C, HDMI 2.1 und ein MicroSD-Slot, sind ebenfalls vorhanden. Intel Wi-Fi 6E4 und Intel Bluetooth LE Audio5 sorgen für hochwertige drahtlose Netzwerk- und Audioverbindungen.

Beeindruckendes, leichtes Design und OLED-Display

Das Acer Swift Go ist schlank, leicht und dennoch leistungsstark – das ideale Notebook für dynamische Nutzende, die ständig unterwegs sind und Vielseitigkeit von ihren Geräten erwarten. Das hochwertige Gehäuse wiegt nur 1,32 kg6 und ist 14,9 mm7 flach, so dass es sich leicht in einer Tasche oder in der Hand tragen lässt. Das umweltbewusste OceanGlass-Touchpad, hergestellt aus Ocean Bound Plastic8, wurde im Vergleich zu früheren Generationen um mehr als 44 Prozent vergrößert9, sodass Nutzende eine größere Fläche zum Scrollen genießen können.

Ob beim Filme schauen oder Erstellen von Projekten auf dem 14-Zoll-Notebook: User erleben lebendige Bilder und Farben dank Display-Optionen von bis zu einer 2,8K-Auflösung (2.880 x 1.800) mit OLED-Panel1, 100 Prozent DCI-P310, VESA Display HDR True Black 500-Zertifizierung9 und einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz5.

Preise und Verfügbarkeit

Das Acer Swift Go 14 (SFG14-72) ist voraussichtlich ab Februar 2024 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 999 Euro verfügbar.

www.acer.de