Kartenetui für iPhones mit MagSafe von Hama

Handy, etwas Bargeld und vielleicht noch den Führerschein. Sehr viel mehr muss man selten mitnehmen, wenn man das Haus verlässt.

Bei einem iPhone mit MagSafe-Funktion dockt man einfach das magnetische Kartenetui von Hama auf die Rückseite des Smartphones und ist sofort startbereit.

Wer ein iPhone ab dem Modell 12 mit MagSafe-Funktion besitzt, kennt die Vorteile des integrierten Magneten. Das Telefon lässt sich schnell, unkompliziert und sehr sicher an Halterungen oder Ladestationen anbringen. Genau so funktioniert auch das schlanke Etui aus schwarzem Leder von Hama. Karten und Geld einfach in den beiden Fächern verstauen und am Handy andocken, schon kann’s losgehen.

Das Kartenetui mit elegant strukturierter Oberfläche hält sicher am Smartphone und auch an MagSafe-kompatiblen Taschen, verdeckt selbstverständlich die Handykamera nicht, ist schnell abnehmbar und ermöglicht über die Easy-Slide-Funktion den schnellen Zugriff auf Karten und Co.

Das Kartenetui für Apple iPhone 12/13/14/15 UPE ist für 24,99 Euro verfügbar.

www.hama.de