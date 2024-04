Startschuss für Samsungs 2024er AI TVs

Samsung präsentiert sein TV- und Soundbar Line-up und feiert den Verkaufsstart mit einer attraktiven Wow-Bonus-Aktion für seine Kunden.

Wer vom 24. April bis zum 15. Mai 2024 ein Aktionsgerät kauft, kann sich auf bis zu 3.000 € Wow-Bonus (Cashback) freuen. Wer sich für eines der ausgewählten Modelle der QN9er-Serie entscheidet, hat gleich doppelten Grund zur Freude und erhält zusätzlich zum Wow-Bonus eine Premium Q-Soundbar von Samsung.

Das neue Produktportfolio unterstreicht die Innovationskraft von Samsung mit Geräten, die ein sensationelles Fernseherlebnis bieten und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben der Nutzer zugeschnitten sind. Mit der Weiterentwicklung des leistungsstarken Tizen Betriebssystem bietet Samsung ein vernetztes, personalisierbares und sicheres Ökosystem als Basis für die 2024er TV-Produkte. Hinzu kommen intelligente AI-Features, die für atemberaubende Bilder und immersive Sounds sorgen und das Samsung Home Entertainment-Erlebnis auf die nächste Stufe heben. Dank der Wow-Bonus Aktion von Samsung können Heimkinofans die smarten Funktionen des 2024er Portfolios noch mehr genießen.

OLED und Neo QLED Flaggschiffmodelle sind Teil der Aktion

Die große Auswahl an Aktionsgeräten lässt fast keinen Wunsch offen. So sind unter anderem die Samsung Neo QLED 8K Flaggschiffmodelle QN900D2 und QN800D3 Teil der Aktion. In den fortschrittlichen TVs ist der leistungsstarke AI Gen3 Prozessor verbaut, der ein gestochen scharfes Bild unabhängig von der Eingangsquelle ermöglicht. Mit smarten Features wie 8K AI Upscaling Pro und AI Motion Enhancer Pro werden feinste Details auch bei rasanten Szenen oder sportlichen Ballwechseln flüssig dargestellt. Auch Gaming-Fans profitieren von den AI Updates. So optimiert der AI Auto Game Mode während des Spielens die Bild- und Tonausgabe und liefert Nutzer*innen ein intensives und fesselndes Gameplay. Nutzer, die sich für eines der 8K Premium TV-Modelle von Samsung entscheiden, können sich bis zu 1.200 € Wow-Bonus sichern.

Auch das OLED-Flagschiffmodell S95D in 55 bis 77 Zoll4 ist Teil der Aktion. Dank der neuen „OLED Glare Free“-Technologie5 des TVs, die eine hohe Farbgenauigkeit liefert und Reflexionen reduziert, können Kunden lebendige Farben und tiefe Schwarzwerte zu jeder Tageszeit genießen. Darüber hinaus erzeugt der Real Depth Enhancer den Eindruck von dreidimensionaler Bildtiefe und zieht die Zuschauer*innen dadurch mitten ins Geschehen hinein. Wer den S95D oder weitere OLED-Aktionsmodelle wie den S90D6 in 48 bis 83 Zoll kauft, kann sich auf bis zu 800 € Wow-Bonus freuen.

Wow-Bonus beim Kauf des Music Frames sichern

Nicht fehlen dürfen bei der Wow-Bonus Aktion die Samsung Lifestyle TVs und Sound-Geräte: Unter den Aktionsmodellen finden sich zum Beispiel der beliebte The Frame TV7 mit seinem matten Display und dem Art Mode, der den TV in ein Kunstwerk verwandeln kann. Beim Kauf gibt es bis zu 550 € Geld zurück. Mit dem Samsung Music Frame ist auch der neue, stilsichere Star im Audio Line-up Teil der Aktion. Als schlanker 3-Kanal-Lautsprecher besticht das Gerät nicht nur mit hochwertiger Soundqualität, sondern auch mit seinem eleganten Rahmen-Design, mit dem Nutzer*innen ihre Bilder stilvoll präsentieren können. Ob es der Lieblingspodcast am Morgen, der Yogakurs am Nachmittag oder entspannende Musik für die Dinnerparty sein soll: Der Music Frame bringt Surround-Sound ins Zuhause und kann über Bluetooth, WiFi oder mit einem Samsung Smart TV über Q-Symphony verbunden werden. Währen des Aktionszeitraums können Kunden beim Kauf des Music Frames 50 € Wow-Bonus abstauben.

Premium Neo QLED und Q-Soundbar Bundle

Große Unterhaltungsmomente und faszinierende Bildqualität erleben Kund*innen mit dem Samsung QN90D in beeindruckenden 98 Zoll8. Wer sich für den Supersize TV oder weitere ausgewählte Neo QLED TV-Geräte entscheidet, erhält je nach Zollgröße einen Wow-Bonus in Höhe von bis zu 3.000 €. Das Heimkino-Setup wird mit einer kostenlosen 3.1.-Kanal-Surround-Sound Q-Soundbar HW-Q64GD als Zugabe ideal abgerundet. Das Dream-Team aus Neo QLED TV, die für spektakuläre Farben und realistische Bildqualität sorgt, und der Q-Symphony-Technologie der Soundbar, beschert Nutzer*innen großartiges Home Entertainment in den eigenen vier Wänden. Weitere Neo QLED-Modelle wie der QN95D9 und der QN94D10 sind während der Wow-Bonus Aktion auch im Bundle mit der Soundbar verfügbar.

Bis zum 15. Mai kaufen und Wow-Bonus sichern

Die Aktionsgeräte können bis zum 15. Mai 2024 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern gekauft werden. Um den attraktiven Wow-Bonus (Cashback) zu erhalten, müssen Kunden das erworbene Samsung Gerät bis zum 14. Juli 2024 unter samsung.de/wow-bonus registrieren.

