Hisense spezialisiert und verstärkt CE Sales Team

Hisense ist auf Wachstumskurs auf dem deutschsprachigen TV-Markt. Um künftig noch kanalspezifischer auf die Anforderungen der Handelspartner eingehen zu können, wurde das CE Sales Team weiter ausgebaut.

Trotz schwieriger Marktlage entwickelt sich Hisense positiv und baut das TV-Geschäft auf dem deutschsprachigen Markt kontinuierlich aus. Vielfältige Maßnahmen wie Shop-in-Shop Lösungen, nationale TV-Kampagnen mit Verbundgruppen sowie eine positive Entwicklung im E-Commerce trugen dazu bei, dass sich die Marke Hisense im vergangenen Jahr überaus positiv entwickelte. Um künftig noch gezielter auf die Anforderungen der Handelspartner eingehen zu können, hat Hisense die CE/TV Vertriebsorganisation unter der Führung von Sales Director Daniel Bollers weiter spezialisiert und verstärkt.

Ziel der Spezialisierung ist die Konzentration auf die drei wichtigen Kanäle: Technical Superstores & Buying Groups, Online & E-Commerce sowie Laser TV Fachhandel. Für jeden Kanal wurde die Position des Group Sales Lead neu geschaffen und mit den erfahrenen Key Account Managern Rocco Carbotti (Technical Superstores & Buying Groups), Andreas Pieth (Online & E-Commerce) und Hendrik Nietsch (Laser-TV) besetzt.

Teamverstärkung

Um der führenden Position von Hisense im Bereich Laser TV und dem Potenzial, das in diesem zukunftsweisenden Produktsegment liegt, gerecht zu werden, verstärkt Hisense das Team. Seit April ist Christoph Müller als neuer Key Account Manager Laser TV an Bord und unterstützt Hendrik Nietsch beim strategischen Ausbau. Christoph Müller war zuvor bei LG Electronics tätig und verfügt über tiefgreifende Erfahrung, die er für die Weiterentwicklung des Produktbereichs Laser TV & Laser Projection mitbringt. Darüber hinaus wird auch die kanalspezifische Betreuung der Technical Superstores & Buying Groups verstärkt: Benjamin Pförtsch ist seit Anfang Juli 2023 in der neuen Position als Regionalmanager für Nord- und Ostdeutschland gestartet. Daniel Bollers betont: „Wir freuen uns, mit einem neuformierten und kompetenten Team das Wachstum im Bereich Consumer Electronics weiter konsequent auszubauen und Hisense als führende TV-Marke in Deutschland zu etablieren.“

Sühel Semerci, Executive Vice President der Hisense Gorenje Germany GmbH ist überzeugt: „Mit dieser Neuaufstellung passen wir uns einerseits organisatorisch und personell an die bisherigen Umsatzerfolge der vergangenen drei Jahre an. Wir schaffen damit andererseits aber auch die Grundlage für ein weiteres Wachstum in den kommenden Jahren, indem wir uns noch zielgerichteter auf unsere strategisch wichtigen Vertriebskanäle und Kunden sowie Produktsegmente konzentrieren können. Wir werden unsere Organisation sowohl im Bereich Consumer Electronics als auch im Bereich Hausgeräte in Zukunft weiter optimieren und ausbauen.“

www.hisense.de