Thomas Boie neuer Vertriebsleiter Panasonic Deutschland

Thomas Boie übernimmt zum 01.07.2023 die Position des Vertriebsdirektors bei Panasonic Deutschland.

In seiner neuen Funktion wird Boie zukünftig die Verantwortung für das Vertriebsteam in Deutschland übernehmen und direkt an Philipp Maurer , Country Manager DACH, berichten. Thomas Boie verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung im Consumer Electronics Umfeld sowohl auf Einkaufs- als auch auf Vertriebsseite. Er arbeitet bereits seit 2009 für Panasonic Deutschland – unter anderem als Key Account Manager und zuletzt als Head of Key Account Management.

Philipp Maurer (Country Manager DACH), an den Boie zukünftig berichten wird, ist glücklich über die interne Neubesetzung: „Thomas Boie verfügt über eine große Branchen-Erfahrung. Ich freue mich sehr über die zukünftige Zusammenarbeit.“

„Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen“, sagt Thomas Boie. „Panasonic hat ein starkes und etabliertes Vertriebsteam, welches in dem aktuell widrigen Konsumumfeld wertvoller ist denn je. Wertschöpfender Vertrieb liegt in unserer DNA und dieser Strategie sehe auch ich mich verpflichtet. Der Markt bietet für uns Wachstumspotenzial, welches wir in enger Partnerschaft mit den Händlern ausschöpfen werden.“

Panasonic startet mit neuen LED-TV-Serien ins Frühjahr 2023

Panasonic stellt seinen ultimativen TV MZW2004 vor