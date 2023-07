Joe Tomota ist neuer Präsident von Sharp Europe

Sharp Europe ernennt mit Joe (Yoichi) Tomota einen neuen Präsidenten. Mit Hauptsitz in London verfügt Sharp Europe über ein breites Portfolio an Geschäftsbereichen, die Joe Tomota in Zukunft leiten wird.

Dazu zählen eine etablierte Document-Solutions-Sparte, eine schnell wachsende IT-Services-Sparte sowie die Bereiche Sharp Energy Solutions und Sharp NEC Display Solutions.

Umfassendes Technologie-Portfolio

Mit diesem Portfolio bietet Sharp seinen Kunden aus den privaten und öffentlichen Sektoren sowie aus dem Bildungs- und Behördenbereich innovative Business-Technologielösungen aus einer Hand – von modernen Multifunktionssystemen über Kollaborationsplattformen bis hin zu IT-Services. Sharp Europe ist Teil der Sharp Corporation, einem global aktiven Technologieunternehmen und Experten für Business-to-Business- und Consumer-Innovationen mit mehr als 46.000 Mitarbeitenden weltweit. Im Jahr 2023 feiert Sharp sein 111-jähriges Gründungsjubiläum.

Langjährige Expertise und Führungserfahrung

Joe Tomota verfügt über rund 30 Jahre an umfangreicher, internationaler Führungserfahrung und Expertise in den Bereichen Industriedesign, innovative Technologieentwicklung, Produktion und Vertrieb. Seine bisherige Laufbahn bei Sharp umfasst insgesamt zehn Jahre bei verschiedenen internationalen Tochtergesellschaften in unterschiedlichen Funktionen. In dieser Zeit hat er Innovationen bei der MFP-Steuerung und großen Display-Formaten vorangetrieben sowie die strategische Unternehmensplanung der Sharp Corporation unterstützt. Zuletzt war er als Vice President bei Sharp Europe tätig. Er lebt in Großbritannien und wird von der Sharp Europazentrale in London aus tätig sein.

Transformationsprozess mit Fokus auf Dienstleistungen und Umweltschutz

„Wir erleben bei Sharp Europe momentan eine spannende Phase der Transformation, mit dem Ziel, den sich stetig verändernden Anforderungen von Unternehmen und Gesellschaft noch besser gerecht zu werden. Ich freue mich darauf, neue Produkte und Dienstleistungen zur Marktreife zu führen, die uns dabei unterstützen, dieses Ziel zu erreichen“, so Joe Tomota. „Vor allem wollen wir in Zukunft unseren Fokus auf Dienstleistungen stärken. Bereits im Jahr 2021 haben wir in Warschau ein eigenes, von Sharp-Mitarbeitenden geleitetes IT-Service-Zentrum eingerichtet, das unseren Kunden einen mehrsprachigen Rund-um-die-Uhr-Helpdesk-Support für IT-Services bietet.

Außerdem haben wir in den vergangenen Jahren einige wichtige Akquisitionen getätigt, um den Bereich IT-Services in Großbritannien und der Schweiz weiter auszubauen. Dieses Jahr haben wir IT-Services-Sparten in den Niederlanden und Belgien gegründet. Einer der Schwerpunkte für mich wird es sein, diesen Bereich in bestehenden und neuen Märkten in Europa noch weiter auszubauen. Außerdem ist es – neben dem Vorantreiben von Innovation – mein erklärtes Ziel, die Umwelt zu schützen und sicherzustellen, dass Sharp Europe seine Verantwortung in diesem Bereich erfüllt“, so Joe Tomota.

