Vestel präsentiert Telefunken TV WITH ME Mobil-TV

Vestel stellt unter der Marke Telefunken einen mobilen TV mit außergewöhnlichem Design.

„TV WITH ME“ ist der passende Name für den stylishen 24-Zoll Fernseher, denn er ist dafür gemacht, ihn einfach mitzunehmen: Egal ob Küche, Kinderzimmer, Campingwagen oder Gartenhäuschen – dank der kompakten Maße und dem geringen Gewicht von 4,2 Kilogramm, ist er schnell platziert und sorgt für jede Menge Entertainment. Die Ausstattung kann sich sehen lassen: HD-Auflösung und HDR-Unterstützung sorgen für detailgetreue Bilder, während ein integrierter Triple-Tuner und W-Lan inklusive Smart-TV-Funktionen den Zugang zu vielseitigem Content sicherstellt. Als besonderes Highlight ist HD+ bereits vorinstalliert und für die ersten sechs Monate kostenlos. Ebenso an Bord: Lieblingsapps wie YouTube, Netflix und PrimeVideo, die auf den beiden Fernbedienungen – eine IR- und eine Bluetooth-Fernbedienung werden mitgeliefert – per Direktwahltaste gestartet werden können. Dank Dolby Audio ist auch für den passenden Ton gesorgt.

Telefunken „TV withe me“ von Satvision mit sehr gut beurteilt.

Praxistest bestanden

Die SATVISION Tester haben den Design-TV bereits unter die Lupe genommen und in der Ausgabe 04/2023 mit der Testnote „gut“ beurteilt. Besonders gelobt wurde die gute Ausstattung und der niedrige Strom-verbrauch. Mit einem Preis von 399.- Euro bietet der TV zudem ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, das die Redaktion mit einer gesonderten Auszeichnung und der Bestnote „sehr gut“ honoriert.

Spannende Nische

Der Telefunken TV WITH ME ist viel mehr als ein klassisches Zweitgerät. Das beweist er allein schon durch sein außergewöhnliches Design: Zwischen Display und äußerem Rahmen haben die Produktdesigner eine Aussparung gelassen – das lässt den TV zum einen leicht und elegant wirken, zum anderen ist es praktisch für den Transport. Um das schicke weiße Gehäuse sorgt ein farbiger Rahmen für einen interessanten Kontrast. Zur Wahl stehen vier Modelle: violett, rot, türkis und silber. „Gerade im TV-Bereich fällt es zunehmend schwer, sich vom Wettbewerb abzuheben. Mit dem TV WITH ME besetzen wir die spannende Nische der kompakten und portablen TVs ganz neu. Unseren Handelspartnern bieten wir ein Produkt, mit dem sie Kunden, die auf der Suche nach etwas Außergewöhnlichem sind, perfekt ansprechen können“, ist sich Vestel Germany Geschäftsführer Taner Ayilmaz sicher.

Telefunken TW with me gibt es in drei Farbvarianten.

UVP: 399,- Euro

Ab sofort verfügbar in den Varianten: ML24SI, Farbe silber, ML24LI, Farbe violett, ML24RI, Farbe rot und ML24GI, Farbe türkis.