Samsung verlängert Pre-Order Aktion für Smart TVs und Soundbars

Wer bis zum 14. Mai einen Aktions-TV vorbestellt, erhält eine Soundbar gratis dazu. Zusätzlich gibt es bis zu 600 € Cashback. Wer sich für das Klangerlebnis der 2023er Q-Serie entscheidet, erhält ebenfalls attraktive Prämien.

Das neueste TV- und Soundbar-Line-up von Samsung schafft einen Wow-Effekt im heimischen Wohnzimmer. Dafür sorgen nicht zuletzt der Quantum Dot-Effekt, moderne KI-Software und satter Heimkino-Sound. Damit möglichst viele Menschen in den Genuss dieses Home-Entertainment-Erlebnisses auf Spitzenniveau kommen können, wird die Pre-Order Aktion für das 2023er Line-up vom 16. April auf den 14. Mai verlängert.

Kunden haben bei der Vorbestellung gleich drei Gründe zur Freude: Mit der Entscheidung für einen der aktuellen Neo QLED, OLED oder Lifestyle TVs erhalten sie einen Fernseher mit überzeugender und lebensnaher Bildqualität. Gratis dazu gibt es unter anderem unser Spitzenmodell der Q-Soundbar-Serie Q995GC, die Ultra Slim Soundbar S811B oder die The Terrace Soundbar. Zudem winken bis zu 600 € Cashback.

Auch die Pre-Order Aktion für die kommenden Samsung Premium-Soundbars Q995GC und Q935GC geht in die Verlängerung. Neben beeindruckendem Heimkino-Sound erhalten Kunden bei Vorbestellung 150 € beziehungsweise 100 € Cashback.2

Heimkino mit Wow-Effekt

Erst jüngst hat Samsung bei dem virtuellen Unbox & Discover-Event unter dem Motto „More Wow than ever“ sein aktuelles TV- und Soundbar-Produktportfolio präsentiert. Auch diese Modelle sind nun Teil der Vorverkaufsaktion. Dazu gehören unter anderem Neo QLED 8K und 4K TVs der Modellreihen QN900C3, QN800C4 und QN700C5 in den Größen 55 bis 85 Zoll sowie QN95C6 und QN94C7 in den Größen 43 bis 85 Zoll. Neben einem schmalen Design zeichnet die Geräte die Quantum Matrix-Technologie aus. Das Zusammenspiel aus präziser Farbwiedergabe und hoher Hintergrundbeleuchtungsdichte sorgt für sauber gestaffelte HDR-Bilder ohne Blooming. Hinzu kommen Software-Entwicklungen wie der Real Depth Enhancer für Tiefenwirkung sowie ein KI-basiertes HDR-Remastering, dass SDR-Inhalte auf HDR-Niveau hochskalieren kann.

Teil der Pre-Order Aktion sind auch die neuesten Samsung OLED TVs, die mit lebendigen Farben, tiefen Schwarzwerten und klaren Weißtönen bestechen. Unser Spitzenmodell S95C8 verfügt zudem über Quantum HDR OLED+. Mittels Deep Learning kann die Helligkeit und der Kontrast eines Bildes pixelweise analysiert und angepasst werden.

Nicht fehlen dürfen bei der Aktion die aktuellen Lifestyle TVs: Soundbar und Cashback gibt es zu The Serif mit seinem ikonischen Design, The Frame als Zierde für die eigenen vier Wände, The Sero für die „Mobile Generation“ und The Terrace für Filmerlebnisse unter freiem Himmel.

Mit der 2023er Q-Serie kommen auch Sound-Enthusiasten auf ihre Kosten. So kann unter anderem Q-Symphony für eine passende Klangwiedergabe über Soundbar und TV-Lautsprecher sorgen. Unser Spitzenmodell Q995GC verfügt außerdem über einen integrierten SmartThings Hub. Über diesen lassen sich smarte Geräte in den eigenen vier Wänden ansteuern. Ein zusätzlicher Dongle ist nicht notwendig.

Aktion läuft bis zum 14. Mai

Die Aktionsgeräte können bis zum 14. Mai 2023 im Samsung Onlineshop unter samsung.com/de oder bei allen teilnehmenden Händlern vorbestellt werden. Um die attraktiven Prämien zu erhalten, müssen Kunden den erworbenen Smart TV oder die Soundbar bis zum 28. Mai 2023 unter samsung.de/tv-vorbestellen registrieren.

www.samsung.de