Leica Sonderedition Q2|Disney „100 Years of Wonder“

Rund um die Mickey Mouse: Leica Q2 Sondermodell

Die Leica Camera AG entwickelt seit über 100 Jahren Werkzeuge, die mehr als einmal die Welt der Bildgebung revolutionierten. Auch bei Walt Disney, der vor 100 Jahren mit seinen Visionen und seiner Leidenschaft den Animationsfilm veränderte. Zum Jubiläum der Filmstudios enthüllen nun Disney und Leica das gut gehütete Geheimnis ihrer wegweisenden Zusammenarbeit und präsentieren die limitierte Sonderedition Leica Q2 | Disney „100 Years of Wonder“.

Damals revolutionierte Disney mit den innovativen Leica Kameras und Projektoren die Techniken des Animationsfilms – und zwar so nachhaltig, dass in dieser Zeit der Begriff „Leica Reel“ geprägt wurde. „Leica Reels“ entstehen aus animierten Standbildern, die auf 35-mm-Filmprojektionen laufen. In diesem fortschrittlichen Prozess wird das vorläufige Bildkonzept unter Verwendung kombinierter Techniken auf den Soundtrack abgestimmt, um ein sehr präzises Gefühl für das Tempo einer Sequenz zu bekommen. Das Design der Leica Q2 Sonderedition geht zurück auf ein Modellblatt, das 1937 von Don Towsley, einem der renommiertesten Animateure der Walt Disney Studios, entworfen wurde, zudem ziert ein Mickey Mouse-Aufdruck die Kamera-Deckkappe. Die Sonderedition umfasst auch eine vor Staub schützende Tasche mit passenden Original Disney-Grafiken sowie einen speziell gestalteten Trageriemen. Die Sonderedition ist weltweit auf 500 Sets limitiert und in allen Leica Stores, im Leica Online Store sowie im Fachhandel erhältlich; UVP 6.200 Euro.

