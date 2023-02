JBL präsentiert den JBL Live FLEX Ohrhörer

Der neue JBL Live FLEX verspricht erstklassigen Klanggenuss und hohen Komfort. Dank True Adaptive Noice Cancelling-Technologie liefern Ohrhörern einzigartigen immersiven Sound.

„Aus umfangreichen Recherchen wissen wir, dass das Stick-Open-Design zu den aktuell beliebtesten Ohrhörer-Stilen gehört, auch wenn die externe Geräuschunterdrückung bei dieser Bauform immer eine Herausforderung war. Bei JBL möchten wir Verbrauchern ein möglichst breites Portfolio bieten und stets die allerneueste Technologie liefern. Genau das bietet der JBL Live FLEX durch seine einzigartige Kombination aus einem Stick-Open-Design und unserer True Adaptive Noise Cancellation-Technologie. Er passt sich automatisch an alle Bewegungen und jede Umgebung an, obwohl es keine physische Abdichtung zwischen dem Nutzer und der Außenwelt gibt“, so Pascal van Laer, Vice President of Headphones & Wearables bei Harman.

Hochwertige 12-mm-Neodym-Treiber liefern unabhängig von Quelle und Gerät exzellenten Klang. Dazu garantieren sechs Mikrofone in den Ohrhörern eine jederzeit optimale Anrufqualität und kristallklare Sprachwiedergabe. Die Sprachsteuerung ermöglicht Nutzerinnen eine bequeme und nahtlose Steuerung ihrer Sprachassistenten, etwa via Google Assistant oder Alexa.

Individuelles Musikerlebnis

Mit dem Gehörgangstest über die JBL Headphones App können Musikfans ihr Audioerlebnis personalisieren und Funktionen wie das ANC individuell anpassen. Die fortschrittliche Personi-Fi 2.0-Technologie von HARMAN unterstützt bequem die Erstellung eines persönlichen Hörprofils und individueller, personalisierter Soundperformance.

Preis und Verfügbarkeit

Der JBL Live Flex kommt in einer umweltfreundlichen Verpackung und ist ab sofort für 179,99 Euro verfügbar.