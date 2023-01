Rolf Hollander verlässt CEWE – Yvonne Rostock übernimmt

Dr. Rolf Hollander erreichte bei der Abstimmung für eine Verlängerung seines Vertrages nicht die notwendige Mehrheit.

Der Vorstand der Neumüller CEWE COLOR Stiftung teilt mit, dass die Abstimmung über die Mitgliedschaft von Dr. Rolf Hollander im Kuratorium für weitere vier Jahre und ebenso über seine Funktion als Vorsitzender des Kuratoriums nicht die nach der Satzung notwendige Mehrheit erreicht hat. Bereits Ende November hatte der Vorstand angekündigt, dass er Zweifel an der Satzungskonformität dieser Abstimmung hätte und dass er verpflichtet sei, diese rechtlich überprüfen zu lassen. Zwei rechtliche Gutachten kommen nun unabhängig voneinander eindeutig und unzweifelhaft zu dem Ergebnis, dass die erforderliche Mehrheit im Kuratorium nicht erreicht wurde. Damit ist die erneute Wahl von Dr. Rolf Hollander in das Kuratorium nichtig. Somit ist seit dem 1. Januar 2023 Dr. Rolf Hollander kein Mitglied des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung mehr und folglich auch nicht mehr dessen Vorsitzender. In einer internen Mitteilung bedauert der Vorstand, dass nach mehr als 30jährigem Wirken für CEWE das Ausscheiden von Dr. Hollander unter diesen Umständen stattfindet: „Herr Dr. Rolf Hollander hat die Digitalisierung von CEWE maßgeblich gestaltet und unser Unternehmen zu einem Vorzeigeunternehmen geformt. Dafür sind wir ihm dankbar. Trotzdem hat der Vorstand die Verpflichtung, dem Recht – seien es interne Satzungen oder externe Gesetze – bei CEWE Geltung zu verschaffen. Dieser Aufgabe kommen wir hiermit nach.“ Gleichzeitig hat der Vorstand die Hoffnung, dass dieser personelle Neuanfang im Kuratorium in Kombination mit dem Start von Yvonne Rostock als neue Vorstandsvorsitzende zum 1. März 2023 die Chance auf Wiederherstellung der Einigkeit zwischen den Gremien bei CEWE bietet.