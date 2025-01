Dr. Sara Warneke verlässt die gfu

Dr. Sara Warneke, Geschäftsführerin der gfu Consumer & Home Electronics GmbH wir ihren 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

„In den vergangenen 14 Jahren habe ich mit großer Freude in unterschiedlichen Positionen in der gfu deren Weiterentwicklung vorangetrieben. Ich möchte nun ein neues Kapitel aufzuschlagen und den Platz für neue Ideen freimachen,“ sagt Dr. Sara Warneke . Sie fügt hinzu „Gerade in den letzten viereinhalb Jahren, seit meiner Übernahme der Geschäftsführung, hat die gfu viel bewegt. Für die exzellente Zusammenarbeit bin ich meinen Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat sehr dankbar.“



„Dr. Sara Warneke hat die Geschäftsführung der gfu in einer Krisenzeit übernommen und schnell erkannt, wie wichtig eine Neuaufstellung der IFA ist. Ihrem enormen Engagement und ihren schlüssigen Konzepten ist wesentlich zu verdanken, dass die IFA in ihrem Jubiläumsjahr eine hervorragende und erfolgreiche Veranstaltung war,“ sagt Philipp Maurer, Aufsichtsratsvorsitzender der gfu. „Wir bedauern Frau Dr. Warnekes Entscheidung und danken ihr für ihren großen Einsatz. Für ihre berufliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihr alles Gute.“

Der Aufsichtsrat ist ab sofort mit der Nachbesetzung der Position zum nächstmöglichen Zeitpunkt befasst und nimmt über die Geschäftsstelle der gfu Bewerbungen entgegen. Die Stellenanzeige ist hier abrufbar. Bei Fragen zur Nachbesetzung, können sie gerne unseren Aufsichtsratsvorsitzenden Philipp Maurer kontaktieren.