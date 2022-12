Dr. Christian Friege verlässt CEWE

Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der Neumüller CEWE COLOR Stiftung, verlässt das Unternehmen zum Jahresende.

Dr. Christian Friege, Vorstandsvorsitzender der Neumüller CEWE COLOR Stiftung, verlässt das Unternehmen zum Jahresende auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit dem Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR Stiftung, der CEWE Stiftung & Co. KGaA sowie dem Destinatär Alexander Neumüller. Dr. Friege wird eine neue berufliche Herausforderung annehmen; er wird damit nicht, wie ursprünglich geplant, die Entsendung in den Vorstand durch den Destinatär Alexander Neumüller wahrnehmen. „Das Unternehmen habe ich über die Jahre sehr gerne mit hohem Engagement geführt. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen bei CEWE für die herausragend gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren“, sagt Dr. Friege. Den Vorstandsvorsitz der Neumüller CEWE COLOR Stiftung und damit der CEWE-Gruppe wird zum 1.3.2023 Yvonne Rostock übernehmen. In der zweimonatigen Übergangszeit werden die Mitglieder des Vorstands das Unternehmen gemeinschaftlich führen.