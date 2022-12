Samsung Allways-on-Kampagne für Datensicherheit

Dank Leo Laser und seinem Hund Sammy Supernose kommt im neuen Samsung Security-Kampagnenvideo auch das Trojanische Pferd nicht in den Safe.

Fiese Viren, versteckt in einem Trojanischen Pferd, schleimige Datenkraken und Wassertropfen: Die neue Security-Kampagne von Samsung animiert ein ernstes Thema mit viel Phantasie und einem Schuss Ironie. Im neuen Kampagnenvideo verteidigt der Türsteher Leo Laser zusammen mit seinem Hund Sammy Supernose den Safe mit Laserstrahl und Regenschirm. Die Eindringlinge haben so keine Chance. Eine Parabel auf die Stärken von Samsung Knox und die wassergeschützten Ruggedized-Geräte. Das Kampagnenvideo wurde gemeinsam mit der Kreativagentur Shanghai.Berlin, der Filmproduktion Streetsmart mit dem Regisseur Toby Genkel sowie dem Character Designer Christian Puille entwickelt. Die Mediakampagne mit Fokus auf Online-Video startet am 19.12.2022.

„Das neue Samsung Security-Ökosystem bringt mehr Sicherheit in unsicheren Zeiten. Gemeinsam mit der Kreativagentur Shanghai.Berlin haben wir eine Art Antihelden-Story konzipiert, die unterhalten soll, aber gleichzeitig auf die ernsthafte Bedrohung durch Hacker, Viren und Trojaner hinweist, ohne dabei die Anforderungen an die Hardware außer Acht zu lassen“, so Simone Krüger , Head of B2B Marketing Mobile Experience bei Samsung Electronics.

Samsung und die Kreativagentur Shanghai.Berlin haben die Angriffsversuche von Viren, Trojanern und Datenkraken in den Mittelpunkt der Geschichte gerückt. Aber keiner schafft es, Samsung Knox – wie ein Safe in einem Safe – zu knacken. Und auch das Wasser kann den Samsung Ruggedized-Geräten nichts anhaben. In Szene gesetzt wird das Ganze mit einem Safe, der vom Türsteher Leo Laser und seinem Hund Sammy Supernose mit Laser und Regenschirm bewacht wird. Die Botschaft lautet: keine Chance den Eindringlingen. Sie bringt damit den Samsung Claim: „Your business. Secured.“ anschaulich auf den Punkt.

„Jeder, der heute Verantwortung trägt, muss sich und sein Unternehmen schützen. Dieses ernste Thema spielerisch zu inszenieren, um bei den richtigen Zielgruppen durchzukommen, war eine spannende Herausforderung. Sie hat dem Kreativteam rund um Dana Kreidt viel Spaß gemacht. Das Ergebnis spricht für sich“, sagt Michael Moser , Co-CEO von Shanghai.Berlin.

Für die filmische Umsetzung setzte Shanghai.Berlin auf Animationen und die Filmproduktion Streetsmart mit dem Regisseur Toby Genkel sowie dem Character-Designer Christian Puille. Das Team hat mit der Unterstützung des Studios Wizard aus der Ukraine die humorvollen Charaktere entwickelt, die für die notwendige Aufmerksamkeit sorgen. Das Produktionsstudio Wizard ist ein kleines familiengeführtes Unternehmen, das seinen Sitz in Kiew hat.

Die Kampagne wird über Social Media (LinkedIn, Twitter und YouTube), Medienkooperationen (IDG) sowie crossmedial verbreitet. Hierbei werden zielgruppenoptimierte Postings, Display-Banner und Video-Teaser ausgespielt, um Traffic auf der Landing Page zu generieren. Zusätzlich wird die Kampagne mit Printanzeigen, Newsletter und Sponsored Content unterstützt, um die Markenbekanntheit für Samsung Knox zu steigern.