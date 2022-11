Hisense startet mit neuem Brand-Store-Konzept

Hochwertige innovative Produkte einem anspruchsvollen Publikum im uniken Umfeld präsentieren – das will Hisense mit seinem völlig neuem Flagship-Store-Konzept realisieren.

Das durchdachte Konzept mit innovativem Design will Zielgruppen mit außergewöhnlichen Marken- und Produkterlebniswelten am Point of Sale ansprechen. Wie das durchdachte Brand-Store-Konzept aufgesetzt ist, zeigt Hisense im MediaMarkt „Tech Village Berlin“ eindrucksvoll.

Hisense will seine Markenpräsenz weiter ausbauen und hat dafür ein völlig neues Flagship-Konzept entwickelt, das auf internationalem Parkett für Furore sorgen soll. Ziel ist es, sowohl die leistungsstarken TV-Modelle wie etwa die 4K ULEDs, OLEDs und UHDs als auch die potenten Laser-TVs sowie funktionalen Kühl-Gefrierkombinationen in einer ausgeklügelten Shop-in-Shop-Lösung vorzustellen und zu präsentieren. Das im innovativen Design gehaltene modulare Konzept setzt auf die Sehgewohnheiten der Anwender auf. Dabei kommen sowohl Farbbrillanz als auch andere Bildqualitäten der ausgestellten TV-Modelle voll zur Geltung. Hochwertige Erlebniswelten also, die passgenau auf die Interessen von Cineasten, Binge-Watchern, Gamern und Sportfans zugeschnitten sind. Dabei können Kunden sich im angenehmen Ambiente zielgenau über die vielfältigen Leistungsmerkmale von TVs und weiteren Hisense-Produkten, wie etwa der Kühl-Gefrierkombinationen, informieren. Dank des modularen Aufbaus der Shop-in-Shop-Lösung kann Hisense unterschiedlich große Point-of-Sales-Flächen optimal bespielen.

„Mit diesem völlig neuen, im exklusiven Design gehaltenen Brand-Store-Konzept positioniert sich Hisense nicht nur als TV-Experte und Anbieter topmoderner und innovativer Endgeräte, sondern auch als Berater und Alltagshelfer, der Technologien und ihre Vorteile je nach persönlichem Interesse einordnen, verständlich erklären und empfehlen kann“, unterstreicht Anja Zankl. Die Head of Marketing von Hisense Gorenje Germany GmbH führt weiter aus: „Mit dieser fortschrittlichen Shop-in-Shop-Lösung können wir gezielt auf Kundenbedürfnisse eingehen und eine hervorragende, auf die jeweiligen Nutzungsgewohnheiten abgestimmte Guidance durch den Technikdschungel bieten.“

Darüber hinaus will Hisense einen Wiederkennungseffekt weltweit generieren, um auf diese Weise die Markenwahrnehmung weiter zu triggern. „Ein starkes innovatives Konzept für individuelle Kundenbedürfnisse – diesen uniken Treffpunkt für qualitätsbewusste und designaffine Kunden konnten wir nun erstmals auch in Deutschland umsetzen!“, freut sich Zankl mit Blick auf die Einbindung des Flagship-Stores im imageträchtigen MediaMarkt „Tech Village Berlin“. Auf einer Fläche von über 60 m² präsentiert Hisense am Alexanderplatz neuerdings seine Highlight-Produkte in einer hochwertigen Partner-Boutique, die den perfekten Rahmen für das Flagship-Store Konzept bietet.

www.hisense.de