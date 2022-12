KOOP 2023 findet im Februar 2023 in Berlin statt

Vom 18. bis 21. Februar findet die KOOP 2023 von expert und EURONICS im hub27 auf dem Messegelände Berlin statt. In Zusammenarbeit mit der Messe Berlin werden die beiden größten Verbundgruppen im Elektronikfachhandel ihre Frühjahrsmessen gemeinsam im bereits für 2021 und 2022 geplanten Format veranstalten.

„Wir als Kooperationspartner sind uns einig, dass die KOOP in den vergangenen zwei Jahren als virtuelle Veranstaltung gut gestartet ist – eine Vor-Ort-Messe mit persönlichen Gesprächen kann mit dem rein virtuellen Format aber nicht ersetzt werden. Wir freuen uns daher sehr auf den Austausch mit unseren experten sowie Industrie- und Dienstleistungspartnern im Februar 2023 in Berlin“, sagt Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE. „Die positive Resonanz der experten und Aussteller zu unserer Hauptversammlung in Göttingen und unser erfolgreicher Auftritt auf der IFA zeigen, dass Präsenzmessen in Kombination mit virtuellen Workshops für uns ein Konzept sind, auf das wir auch in Zukunft setzen können. Mit dem positiven Feedback zu den verschiedenen Veranstaltungen können wir mehr als zufrieden sein.“

Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der EURONICS Deutschland eG fügt hinzu: „Die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist aktuell geprägt von ernst zu nehmenden Herausforderungen, die auch das Konsumklima maßgeblich beeinflussen. Umso wichtiger ist die persönliche Nähe und der intensive Austausch mit unseren Mitgliedern und Industriepartnern über die Nutzung bestehender Marktpotenziale. Wir freuen uns auf eine Präsenzveranstaltung, bei der wir alle gemeinsam von Impulsen und Ideen für das Jahr 2023 profitieren können. Neben dem so wichtigen persönlichen Austausch bietet die KOOP ebenfalls eine sehr gute Möglichkeit, sich über Produktneuheiten und Trends der Industriepartner zu informieren und sich auch gleich damit zu bevorraten. Im Rahmen der KOOP findet ebenfalls die EURONICS Generalversammlung statt, die das wichtigste Gremium der Genossenschaft darstellt und auch dieses Mal die Bühne für die turnusmäßigen Aufsichtsratswahlen bietet.“

Zeitlicher Ablauf der KOOP 2023:

Vom 18. bis 21. Februar veranstalten expert und EURONICS je über zwei Tage ihre Ordermessen im Rahmen der KOOP 2023 auf dem Messegelände in Berlin. Damit die Synergie-Effekte der Aussteller bestmöglich genutzt werden können, werden alle Aussteller, die mit beiden Kooperationen zusammenarbeiten, in einer eigenen KOOP-Halle ausstellen. So müssen sie ihre Messestände und Produktpräsentationen nur einmal auf- und wieder abbauen und können über den gesamten Zeitraum präsent sein. Die Aussteller, die exklusiv mit einer der Kooperationen zusammenarbeiten, präsentieren am 18. und 19. Februar für expert und am 20. und 21. Februar für EURONICS je in einer Halle für die jeweilige Kooperation, in der auch die kooperationseigenen Dienstleistungen gezeigt werden. Begleitet wird die KOOP 2023 von verschiedenen virtuellen Workshops der KOOP-Aussteller, die im Anschluss an die Ordermessen stattfinden.

