D-Link erweitert EAGLE PRO AI Serie um Mobilfunk-Router

D-Link erweitert seine EAGLE PRO AI Serie um ein leistungsstarkes Router-Modell mit mobilem Internet. Der neue AX1500 4G Smart Router G415 ist mit einem SIM-Karten Steckplatz ausgestattet, um Nutzer unabhängig vom Festnetzanbieter mit Internet zu versorgen.

Der G415 überzeugt mit bestem Wi-Fi 6 und kombinierten WLAN-Übertragungsraten bis 1.500 Mbit/s. Um auch größere Flächen abdecken zu können, lässt sich das Modell zu einem Mesh-Netzwerk erweitern. Im Homeoffice oder in kleinen Büros mit einer schlechten Festnetz-Internetverbindung profitieren Nutzer vom schnellen mobilen 4G-LTE-Internet ebenso wie an Orten ohne Telefon- oder Festnetzanschluss.

G415 als ideale Backup-Verbindung

Der neue 4G Smart Router G415 ist dank integriertem SIM-Karten-Steckplatz jederzeit mit dem Internet verbunden – auch wenn es gerade technische Störungen beim Festnetzanbieter gibt oder der Wohnort schlecht ans DSL- oder Glasfasernetz angebunden ist. Sollte es zu einem Internetausfall beim Provider kommen, schalten die Router dank Failover-Modus automatisch auf die mobile Backup-Verbindung um. Ideal, wenn man sich im Homeoffice auf eine ausfallsichere Verbindung, beispielsweise bei Videokonferenzen, verlassen muss.

Camping, Baustelle oder Workation – immer digital verbunden

Der Mobilfunk-Router ist auch für den Gebrauch außerhalb der eigenen vier Wände konzipiert – für den Einsatz beim Camping, im Schrebergarten oder bei der derzeit beliebten Workation, der Kombination von Arbeit und Urlaub am Urlaubsort. Im geschäftlichen Umfeld lässt sich der Router für Räumlichkeiten nutzen, die abseits und außerhalb des kabelgebundenen Netzwerks liegen. Beispiele hierfür sind mobile Containerräume, die auf Baustellen oder als Büro- oder Unterrichtsräume genutzt werden. Damit lässt sich der G415 überall dort nutzen, wo Stromanschluss und Mobilfunk verfügbar sind.

Wi-Fi 6 trifft auf Mobilfunk

Der Wi-Fi 6 Router AX1500 4G G415 erreicht im 2,4 GHz Bereich Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s und im 5 GHz Bereich bis zu 1.201 Mbit/s. Die 4G-CAT-4-LTE-Verbindung ermöglicht Downloadraten von bis zu 150 Mbit/s bzw. 50 Mbit/s im Upload. Damit eignet sich der Router besonders für Regionen mit eingeschränkter oder instabiler Festnetz-Breitbandanbindung.

Zusätzlich lässt sich mit dem G415 unkompliziert ein Mesh-Netzwerk aufbauen – beispielsweise in Kombination mit dem Range Extender E15 oder den Mesh-Systemen M15 oder M32 aus der EAGLE PRO AI Serie. Ein Mesh-Netzwerk ist ideal, um größere Bereiche in einem Wohnhaus oder weite Büroflächen mit schnellem Internet zu verbinden. Dank intelligenter Netzwerkverwaltung per EAGLE PRO AI App optimiert sich das Netzwerkt fortlaufend automatisch. Zudem ist der Router mit drei Gigabit Ethernet LAN Ports und einem Gigabit Ethernet WAN Port ausgestattet. Über diese Anschlussmöglichkeiten lassen sich beispielsweise Smart-TVs oder Konsolen direkt per Kabel mit schnellem und verlässlichem Internet verbinden.

Verfügbarkeit und Preise

Der neue AX1500 4G Smart Router G415 ist ab sofort für 157,00 Euro verfügbar. Die EAGLE PRO AI Serie wird ab Dezember um zwei weitere Router Modelle (G403 und G416) erweitert.

www.dlink.com