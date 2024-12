Samsung präsentiert neue Möglichkeiten eXtended Reality

Mit eXtended Reality im Handumdrehen an ferne Orte reisen und natürlich mit diesen interagieren

Mit einem Blick, einer Handbewegung oder einem Wort in die belebten Straßen von New York City oder ein verschneites Alpendorf reisen – was einst wie Science-Fiction geklungen hat, ist heute in der eXtended Reality (XR) möglich.

Weit entfernte Orte können in einer XR nicht nur bereist werden, die Nutzer können auch mit den Orten interagieren und sie dadurch gefühlt hautnah erleben. XR hat das Potenzial die Art und Weise zu verändern, wie Menschen die Welt erkunden und wahrnehmen. Die Erfahrungen, die sie dabei gewinnen können, sind schier grenzenlos.

XR ist ein Oberbegriff für alle Technologien, die digitale Elemente nutzen, um unsere Realität zu erweitern oder zu verändern. Das gelingt, indem die physische und digitale Welt miteinander verschmelzen. Dazu gehören die virtuelle Realität (VR), die erweiterte Realität (AR), die Kombination aus beiden digitalen Realitätsformen (MR) sowie ähnliche Technologien, die aktuell oder in Zukunft entwickelt werden. XR erzeugt dabei eine dynamische, räumliche Umgebung für Nutzer, in der sie visuell, über ihre Stimme und durch körperliche Gesten mit den digitalen Raumelementen interagieren können. In vielen Lebensbereichen, von der Arbeit über das Wohlbefinden bis hin zur Unterhaltung, ermöglicht die eXtended Reality neue Perspektiven.

Über XR auf natürliche Weise mit fremden Orten interagieren

Für Samsung steht das Nutzungserlebnis im Mittelpunkt. Das Engagement, die bestmögliche Technologie und das bestmögliche Erlebnis zu bieten, hat Samsung mit der Einführung von Galaxy AI auf einer Vielzahl seiner Mobilprodukte unter Beweis gestellt. Jetzt soll mit dem Ausschöpfen des Potenzials von XR die Marktposition von Samsung im Bereich der mobilen AI weiter ausgebaut werden. Als multimodale Technologie ermöglicht die XR natürliche und intuitive Interaktion mit der Welt. Gemeinsam mit dem Galaxy Ecosystem kann diese Technologie das tägliche Leben der Nutzer spürbar verändern.

Verwirklicht wird die Vision einer neuen Android XR-Plattform unter anderem über eine offene Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern wie Google und Qualcomm. Dabei ist das kommende Projekt eines der bisher ehrgeizigsten Vorhaben von Samsung. Durch die Verbindung fortschrittlicher Ideen mit branchenführender Expertise, kann Nutzer eine Plattform mit vielen verschiedenen Inhalten und Anwendungsbereichen geboten werden. Vom Galaxy Ecosystem und Googles App-Suite bis hin zu Partnerschaften mit Drittentwicklern soll die XR-Interaktion verbessert werden.

Nahezu unendliche Anwendungsgebiete

Die neue XR-Plattform soll sowohl für Headsets als auch für Brillen erhältlich sein und die Leistungsfähigkeit von Gemini nutzen, indem sie eine dialogfähige Benutzeroberfläche (UI) und ein kontextbezogenes Verständnis in einer XR zusammenführt. Die Plattform bietet fortschrittliche Funktionen, die über Gesten oder Controller-Steuerung hinausgehen. Durch den Einsatz von Sprache und natürlicher Konversation soll das Nutzungserlebnis deutlich verbessert werden. Dank präziser und personalisierter Interaktionen kann die Plattform zu einem vielseitigen AI-Assistenten werden, der Nutzer im Alltag unterstützt.

Das erste Headset mit dem Codenamen „Project Moohan“, das für Android XR entwickelt wurde, soll die Plattform schon bald erlebbar machen. Der Name „Moohan“, der auf Koreanisch „Unendlichkeit“ bedeutet, verdeutlicht die Überzeugung von Samsung, immersive Erfahrungen in einem schier unendlichen Raum zu bieten. Ausgestattet mit modernen Displays, Passthrough-Funktionen und Funktionen für natürliche multimodale Eingabe, kreiert das Headset eine räumliche XR für Nutzer. Sie können in der XR ferne Kontinente mit Google Maps erkunden, ein Sportevent auf YouTube genießen oder mit Hilfe von Gemini ihren Alltag planen. Alle Erlebnisse werden durch leichte, ergonomisch optimierte Hardware ermöglicht, die hohen Komfort bei der Bedienung bietet.

„XR hat sich schnell von einer Zukunftsvision in eine greifbare Realität verwandelt. Die Technologie hat das Potenzial, neue Wege der Interaktion mit der Welt zu ermöglichen und physische Grenzen zu überschreiten“, sagt Won-Joon Choi, EVP und Head of R&D, Mobile eXperience Business. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Google die Zukunft von XR mitzugestalten und mit ‚Project Moohan‘ den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen.“

