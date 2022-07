Kyocera ist Premium-Partner von Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach startet mit Kyocera als offiziellem Premium-Partner in die neue Saison

Kyocera Document Solutions unterstützt Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach in der Saison 2022/23 als Premium-Partner.

Der Trikot- und Hauptsponsor der FohlenElf von 2005 bis 2009 knüpft mit dem Engagement an die lange Sponsoring-Tradition von Kyocera im Spitzensport an. Zuletzt war das Unternehmen in der Saison 2017/18 als Bandensponsor im BORUSSIA-PARK präsent.

Neben der regionalen Verbundenheit zum Niederrhein vereint Borussia und Kyocera – wie auch schon zu Beginn der ersten Partnerschaft – derzeit eine gewisse Aufbruchstimmung, die in Mönchengladbach mit dem Amtsantritt des neuen Cheftrainers Daniel Farke deutlich zu spüren ist. Beide Seiten haben sich seither bedeutend weiterentwickelt. So bestreiten die Meerbuscher seit einigen Jahren mit dem wachstumintensiven Geschäftsfeld Dokumentenmanagement-Software erfolgreich neue Pfade und unterstützen Unternehmen bei der Digitalisierung und Beschleunigung von Geschäftsprozessen.

Markenpositionierung „Making information faster“

Um dieser Weiterentwicklung des Unternehmens vom Druckerhersteller zum Rundum-Experten für professionelles Informationsmanagement Rechnung zu tragen, hat Kyocera 2021 ein klares Leistungsversprechen für das gemeinsame Portfolio des Unternehmens und der Kyocera-Töchter AKI und ALOS im deutschen Markt vorgestellt: „Making information faster“. Diese Markenpositionierung wird im Umfeld der FohlenElf etwa in Bandensequenzen bei Bundesliga-Heimspielen sichtbar sein. An selber Stelle stand 2005 mit „wirtschaftlicher drucken und kopieren“ noch allein das traditionelle Hardware-Geschäft im Mittelpunkt. So wird auch hier der Wandel von Kyocera zum umfassenden Lösungsanbieter rund ums Dokument deutlich.

„Kyocera hat als Unternehmen neue Wege für sich erschlossen, doch eines hat sich nie verändert: Mit dem Herzen waren wir stets Teil der Borussia-Familie“, sagt Dietmar Nick, CEO von Kyocera Document Solutions Deutschland. „Deshalb sind wir auf unseren Wiedereinstieg als Premium-Partner besonders stolz. Diese Saison soll nicht nur die Bekanntheit unseres Leistungsversprechens fördern, sondern auch den Grundstein für eine erneut langjährige Partnerschaft legen, an deren Ausbau und Weiterentwicklung im Hintergrund bereits intensiv gearbeitet wird. Wir freuen uns auf eine spannende Spielzeit voller sportlicher Höhepunkte!“

Eine starke Partnerschaft mit Tradition

Die Vereinstreue, die der Dokumentenmanagement-Experte damit an den Tag legt, schätzt auch Borussias Prokurist Guido Uhle: „Wir freuen uns, Kyocera wieder als aktiven Sponsor bei der FohlenElf begrüßen zu dürfen. Der Kontakt ist – auch dank der räumlichen Nähe – nie wirklich abgerissen und das ist ein Beleg für den nachhaltigen und partnerschaftlichen Umgang mit dem Engagement auf beiden Seiten. Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre mit einem Partner wie Kyocera an unserer Seite, der eine große Verbundenheit mit dem Verein und der Region zeigt.“

„Borussia und Kyocera sind wie gemacht für eine starke Partnerschaft. ‚Stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn‘ heißt es in einem bekannten Fan-Lied – und damit können auch wir uns umfassend identifizieren“, ergänzt Pascal Seifert, Group Director Marketing bei Kyocera Document Solutions. „Kyocera kann auf mehr als 35 Jahre Erfolgsgeschichte im deutschen Markt zurückblicken und setzt mit innovativen Ideen, preisgekrönter Hardware und intelligenter Software immer wieder neue Maßstäbe.“

www.kyoceradocumentsolutions.de